De anglicismos va la cosa. Si hay algo que le funciona mejor a Netflix que un "true-crime" es un buen "murder mistery". Una vez quitados de en medio los términos, el suspense, la lógica y la sorpresa que activa este género clásico funciona en todos los rangos de edades. Asesinato para principiantes, nueva serie de la plataforma al servicio de ese nuevo descubrimiento juvenil que es Emma Myers, demuestra que en tiempos donde ya se ha visto todo, todavía se puede servir bien incluso para un público quizá presuntamente alejado de estos modelos tradicionales.

La desaparición de una muchacha y el posterior suicidio de su novio funcionan como traumas comunitarios de toda una comunidad rural británica, y que que a Pip, una inteligente estudiante, le espolean para investigar como trabajo de fin de grado. El suceso parece haber encantado a toda la ciudad y tejido una red de mentiras entre sus habitantes, y la curiosidad de Pip -motivada, en realidad, por una honda emoción- va a poner a todos en peligro.

Basada en las novelas de Holly Jackson, Asesinato para principiantes no rompe el molde de nada que se haya hecho en la ficción policiaca, pero puede presumir de una muy buena protagonista, capaz de gustar a la cámara, y una buena química entre ésta y algunos personajes secundarios. Emma Myers, descubierta como secundaria en la serie Miércoles, sabe inyectar la dosis justa de simpatía, afectación y humor a la improvisada detective estudiante, y el guion y la dirección otorgan la gravedad adecuada a este misterio a lo Enid Blyton, balanceando bien lo frívolo y lo dramático.

La duración contenida a seis episodios ayuda a no dilatar en exceso ninguna subtrama secundaria, centrando el desarrollo en los avances de la investigación de Pip. Resulta verosímil la manera en que la serie descubre los secretos, traumas y la honda impresión que la desaparición de Andie Bell dejó en el pueblo, por mucho que todo conduzca a los previsibles giros imposibles de gestionar con verosimilitud. Pero incluso en este punto, la serie no se da una importancia excesiva ni adopta un aire innecesariamente siniestro: todo funciona razonablemente bien en una esfera cotidiana en la que, también, se refleja de manera amable y verosímil la vida social de Pip con otros chicos del lugar.

Esta naturalidad, que va en contra de otros misterios recientes y engordados como el de Under the Bridge (por mucho que aquella sea una historia real) favorece y mucho a Asesinato para principiantes. Quizá la etiqueta de producción de la BBC ayuda bastante a la serie de Dolly Wells, una serie que no pasará a la historia pero que merecería una renovación para próximos misterios (la saga dispone de varios publicados ya: Desaparición para expertos, Venganza para víctimas y Five Survive).