Guerra abierta entre George R.R. Martin y HBO por cambios "grandes y tóxicos" en 'La Casa del Dragón'

Guerra abierta entre HBO y George R.R. Martin, creador de la joya de la corona, Juego de Tronos, y su spin-off La Casa del Dragón, que este mes de agosto terminó su segunda temporada pero con vistas a continuar en una tercera y cuarta.

El autor advirtió en su blog que pronto hablaría de su tremendo descontento con el devenir de La Casa del Dragón. Tras el muy polémico desenlace de la serie original, Juego de Tronos, que teóricamente se había alejado de las novelas (las no escritas) de Martin, éste parece estar poniéndose la venda antes que la herida y, de paso, advirtiendo a los fans irredentos.

La principal queja del autor, que asegura que será la primera de muchas, es la desaparición de un personaje relevante de esta segunda temporada por decisión de Ryan Condal, showrunner de la serie, que prometió a Martin incorporar el personaje en el futuro cercano... una promesa que se desvaneció en el aire. El post de Martin ya ha sido borrado por el propio escritor.

"En mi libro, Aegon y Helaena tienen tres hijos, no dos. Los gemelos, Jaehaerys y Jaehaera, tienen seis años. Tienen un hermano menor, Maelor, que tiene dos años. Cuando Blood y Cheese irrumpen ante Helaena y los niños, le dicen que son cobradores de deudas que vienen a vengarse de la muerte del príncipe Lucerys: un hijo por un hijo. Sin embargo, como Helaena tiene dos hijos, le exigen que elija cuál de ellos debe morir. Ella se resiste y ofrece su propia vida, pero los asesinos insisten en que tiene que ser un hijo. Si no nombra a uno, matarán a los tres niños. Para salvar la vida de los gemelos, Helaena nombra a Maelor. Pero Blood mata al niño mayor, Jaehaerys, mientras Cheese le dice al pequeño Maelor que su madre lo quería muerto. No es del todo seguro que el niño tenga edad suficiente para comprenderlo", explica Martin sobre lo escrito en papel.

"No es así como ocurre en la serie", dijo amargamente George R.R. Martin. "No hay ningún Maelor en La Casa del Dragón, sólo los gemelos... ambos parecen menores de seis años, pero no puedo juzgar con seguridad las edades de los niños, así que no puedo estar seguro de qué edad se supone que deben tener. La sangre parece no poder distinguir a los gemelos, por lo que se le pide a Helaena que revele cuál es el niño. Se podría pensar que un vistazo a su pijama revelaría eso, sin involucrar a la madre. En lugar de ofrecer su propia vida para salvar a los niños, Helaena les ofrece un collar. Blood y Cheese no se sienten tentados. Blood corta la cabeza del Príncipe Jaehaerys. Nos ahorramos ver eso; un efecto de sonido es suficiente".

Lo más grave es el "efecto mariposa" que parece que generará en el futuro de la serie, porque "un cambio engendra cambios" y -asegura- esta modificación aparentemente menor tendrá repercusiones en el futuro. Y asegura que las contará: "Hay mariposas más grandes y tóxicas que vendrán en las temporadas 3 y 4 si siguen adelante con los cambios contemplados".

Las declaraciones de Martin han motivado una reacción de la misma plataforma, HBO. "Comúnmente, al adaptar un libro a la pantalla, con su propio formato y limitaciones, el showrunner finalmente debe tomar decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que seguirá la audiencia. Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y los millones de fanáticos que la serie ha acumulado durante las dos primeras temporadas seguirán disfrutándola".

Condal, por su parte, aseguró en el podcast oficial de Juego de Tronos que el tomo de Martin Fuego y Sangre en el que se basa la serie es más un "libro de historia" que una narración novelística con personajes plenamente construidos.