Ian McKellen habla tras su accidente y confirma que volverá a ser Gandalf: "Mejor que se den prisa"

El actor inglés Ian McKellen se tomará el resto del año libre tras sufrir una caída del escenario durante una función en el teatro Noel Coward de Londres el pasado junio.

El intérprete de 85 años, conocido por su actuación en la saga de El Señor de los Anillos, dijo a la publicación Big Issue que se ha sentido "débil" tras caerse mientras interpretaba a John Falstaff en una producción de Player Kings, una versión moderna de Enrique IV del dramaturgo inglés William Shakespeare.

"Todos tropezamos en la vida, pero cuando llegas a mi edad no siempre puedes levantarte de nuevo", resaltó McKellen, y sugirió que le preocupa que la caída, que le dejó una muñeca fracturada, pueda haber sido el resultado de su envejecimiento.

"Solo intento convencerme de que fue un accidente. Normalmente estoy trabajando o preparándome para trabajar, he estado haciendo un poco de eso, preguntándome cuál podría ser el mejor plan. Voy a tomarme el resto del año libre. No porque lo necesite, solo porque quiero", dijo.

No obstante, nada menos lejos que su retiro. Es más, en la misma entrevista el británico confirmó que se han puesto en contacto con él para volver a interpretar a Gandalf en The Hunt for Gollum, la nueva precuela cinematográfica de El Señor de los Anillos dedicada al célebre personaje del título, y donde el famoso mago tendría una intervención. "¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guion? Aún no está escrito. ¡Mejor que se den prisa!", dijo, haciendo gala de sentido del humor.

La carrera de McKellen abarca más de seis décadas, pero es más conocido por su actuación en las películas basadas en El Señor de los Anillos de JRR Tolkien, así como en los distintos personajes de las obras de Shakespeare, como MacBeth, Coriolano y el Rey Lear.