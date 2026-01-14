'Jack Ryan' y 'La diplomática' explicaron hace tiempo la política exterior de Trump en Venezuela y Groenlandia

Hace tiempo que las redes sociales se han convertido en el suplemento intelectual habitual a la hora de aprehender noticias. Y, discutible como es, lo cierto es que en realidad a veces acaba dando una visión certera, a menudo deformada, de los acontecimientos mundiales. Y lo mismo que la realidad puede superar a la ficción, a veces es esta última la que mejor explica acontecimientos como la acelerada sucesión de movimientos internacionales (en Venezuela, en Irán, en Groenlandia) que han tenido lugar en los primeros días de 2026.

En X, internautas de todo el mundo han recuperado una trascendental escena de la serie de Prime Video Jack Ryan, un thriller internacional basado en el personaje de las novelas de Tom Clancy que interpretaron, entre otros, Harrison Ford en la gran pantalla, y que en la serie de tres temporadas ha recaído en el actor John Krasinski.

En la escena, el analista de la CIA ofrece una conferencia en donde explica, claro y diáfano, la situación en una tiránica Venezuela y por qué la comunidad internacional (hasta la acción de Trump hace escasos días) siempre ha hecho oídos sordos a la situación humanitaria. El año del estreno de la temporada fue 2018.

Esto no es ficción. Jack Ryan mostró hace años lo que hoy estamos viendo entre Maduro, Trump y Venezuela. pic.twitter.com/zrqiLwWGFn — YokerAI (@IATheYoker) January 4, 2026

La segunda hace referencia a otro de los puntales clave de la política exterior de Estados Unidos en la actualidad, y es la posible apropiación de Trump de Groenlandia. Un clip de la segunda temporada de La diplomática, excelente serie de intriga política disponible en Netflix, pone a la vicepresidenta de EEUU interpretada por la oscarizada Alison Janney a explicar a la protagonista, la diplomática encarnada por Keri Russell, por qué Groenlandia es verdaderamente importante para el país.

Son dos destellos de geopolítica ficcionalizada que, sin embargo, dejan meridianamente clara la importancia estratégica de estos lugares y la proyección de las acciones de Trump de cara al futuro, que no se limita a petróleo y territorio, sino al combate entre dos fuerzas opuestas a muchos años vista. La realidad ha superado a la ficción este año, pero la ficción ya se adelantó a explicar lo que había.