Giorgio Moroder es una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX, especialmente por su impacto decisivo en el cine. Nacido en 1940 en Ortisei, Italia, Moroder revolucionó la forma en que la música electrónica podía integrarse en la narrativa cinematográfica, convirtiéndose en un pionero cuyo estilo sigue resonando en la industria audiovisual contemporánea.

Pero Moroder también es conocido por su trabajo en la música pop y disco, labor que ha seguido desempeñado hasta casi la actualidad, tal y como contó Daniel Palacios en el programa de esRadio Prohibido contar ovejas, conducido por Felipe Couselo.

La contribución más significativa de Moroder al cine fue la introducción de sintetizadores y secuenciadores electrónicos en las bandas sonoras, en una época en la que predominaban las melodías de índole clásica. Su enfoque no buscaba imitar a la orquesta tradicional, sino crear atmósferas sonoras nuevas, mecánicas y futuristas, como en El Expreso de Medianoche (1978), cuya banda sonora le valió su primer Premio Óscar, o en la no menos mítica El Precio del Poder o Scarface (1983).

Moroder ayudó a consolidar una nueva forma de entender la música como elemento estructural del lenguaje cinematográfico que entroncaba muy bien con el cine de ciencia ficción. Su trabajo en Tron (1982) es especialmente relevante, ya que combinó una orquesta tradicional con música electrónica, anticipando un enfoque híbrido que se volvería común décadas después. Su versión musical de Metropolis (1984) reinterpretó el clásico del cine mudo con una banda sonora moderna, acercándolo a nuevas generaciones.

En conjunto, la labor de Giorgio Moroder, que fiel a su estilo moderno se alió con músicos Pop y Rock como David Bowie para películas como El beso de la pantera, en el cine no solo redefinió el papel de la música electrónica en las películas, sino que amplió las posibilidades expresivas del medio. Y todo eso se contó, con mucha música de por medio, en el audio que puedes pinchar más arriba.