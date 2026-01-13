'La Odisea' y la película misteriosa de Spielberg: top 10 de estrenos en 2026

¿Qué películas arrasarán en cines este 2026? Eso nadie lo sabe, pero muchas de ellas -te lo aseguramos- figuran en la lista de estrenos de este vídeo resumen de llo mejor del año que comienza.

De la mano de Juanma González y para el canal @LDCultura te presentamos esta lista de taquillazos y grandes estrenos en salas de cine de este año. No te olvides de dar "like" al vídeo, seguir el canal y dejar tu comentario. Y si das a la campanita, te podremos avisar de futuras actualizaciones.

En esta selección hay un poco de todo, como en botica. Algo de superhéroes, aunque la tendencia ahora esté decayendo (no obstante, Marvel se reserva el pelotazo del año con Avengers. Doomsday), alguna sorpresa basada en videojuegos, y adaptaciónes de obras milenarias a cargo de directores de prestigio...

Todo por el espectáculo en un año que, como todos los anteriores y en particular tras la pandemia, las salas de cine tendrán que hacer una demostración de fuerza contra la dura competencia que afrontan. Empezando por el streaming, con la angustiante noticia de la compra de Warner a manos de Netflix, compañía que abandera precisamente el paso limitado por las salas de cine.

Todo esto y mucho más en este vídeo de Juanma González para Libertad Digital y esRadio centrado en los grandes estrenos de Hollywood.