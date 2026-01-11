El indefinido retiro de Adele, que ya lleva un año desaparecida

La cantante británica Adele, dueña de una de las voces más espectaculares de los últimos tiempos, lleva un año retirada de los escenarios sin haber fijado fecha alguna para su reaparición. Por tiempo indefinido. Dijo a finales de 2024 que necesitaba urgentemente descansar para dedicarle más atención a su hijo y porque ella misma estaba al borde de caer enferma.

Aquel anuncio inesperado tras culminar unas actuaciones en Alemania supuso una gran decepción para sus múltiples seguidores. Y ella misma, en la cúspide de su carrera, hubo de renunciar a golosos contratos y la consiguiente pérdida de miles y miles de dólares. No le importó. Es millonaria y el dinero hace bastantes años que no le preocupa.

Sin duda alguna nos estamos refiriendo a una artista extraordinaria, nacida hace treinta y siete años en Tottenham, Inglaterra, en las cercanías de Londres, cuya identidad completa es la de Adele Laurie Blue Adkins. Su padre era galés y abandonó el hogar cuando la pequeña contaba sólo cuatro años. La crianza y educación corrió a cargo de su madre, masajista de profesión, que hubo de hacer frente a no pocas vicisitudes porque no ganaba apenas para mantenerla. Era una pequeña espabilada, que a los cuatro años llamaba la atención por lo bien que cantaba. Con catorce descubrió el repertorio de dos grandes del soul y el jazz, Etta James y Ella Fitzgerald. En adelante ella misma impuso su personalidad, la potencia de su voz, su capacidad para manejar varios instrumentos, bien como vocalista de una banda, con la que grabó la banda sonora de una película, Skyfall, premiada con un Óscar, y también como cotizada solista.

La presencia de Adele, rubia belleza que gozaba de un atractivo físico fue objeto de un cambio que la trajo por la calle de la Amargura. Engordó de manera exagerada. La obesidad era para ella un suplicio diario, aunque su voz no se resentía, al contrario. Hasta que se planteó luchar lo que fuera necesario para recuperar el peso que tenía años atrás. Se operó el año 2020 con una cirugía denominada bariátrica, utilizando una manga gástrica. En un tiempo relativamente corto fue perdiendo peso hasta lograr quitarse de encima setenta kilos. La alegría de Adele contribuyó a su felicidad personal y a sentirse más segura de sí misma ante el público.

Entre tanto iba sumando actuaciones y ventas de discos, alrededor de ciento veinte millones, su vida personal transcurrió primero de forma inestable, tras casarse con Simon Konecki en 2018, un empresario, fundador de la marca ecológica de agua embotellada "Life Water", con quien convivió un tiempo antes de dar ese paso. Se divorciaron en 2021. Después es cuando confesó haber acertado al conocer a un agente deportivo, de raza negra, Rick Paul. Comenzaron a relacionarse a partir del mismo año de su divorcio. Generoso, le regaló un anillo con diamante valorado en 875.000 dólares. No se han casado ni tienen de momento ganas de hacerlo. Les va bien así. Con ellos vive el único hijo de Adele, el que tuvo en su matrimonio, quien ha cumplido trece años. Su residencia: en Beverly Hills, lujosa zona de Hollywood, en Los Ángeles, donde tantos famosos del cine habitan. Esa mansión se la compró Adele a Sylvester Stallone.