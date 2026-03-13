La polémica que sacudió al creador de 'Charlie y la fábrica de chocolate' llega al teatro

El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge actualmente Gigante, que sitúa al público en el verano de 1983, cuando el célebre autor inglés, Roald Dahl, se vio envuelto en una polémica tras publicar un artículo con contenido antisemita. La función explora el choque entre su genialidad literaria y las repercusiones éticas de sus palabras. Como explica José María Pou, quien interpreta a Dahl en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, "Roald Dahl defiende su libertad de opinión hasta el límite, y ese conflicto es lo que pone al público en tensión constante".

La obra mantiene una fidelidad estricta al texto original, premiado en Londres, y muestra a Dahl como un hombre de 1,95 metros con un carácter voluble y presencia imponente. Pou subraya que "Frase por frase, situación por situación, el público verá exactamente lo que se presentó en el Royal Court", lo que garantiza la intensidad dramática.

Uno de los momentos más intensos ocurre en la reunión con su editor inglés, Tom Maschler, quien intenta persuadirlo para suavizar sus declaraciones. Pou comenta: "Maschler tiene un dilema interno muy grande, y ese conflicto añade una carga dramática única a la función", poniendo así al espectador en el centro del debate moral.

La obra también refleja la situación personal de Dahl, recién separado de Patricia Neal y comenzando a convivir con su pareja de entonces, mientras su casa está en obras. Pou explica que "Todo lo que ocurre en la casa simboliza cómo se sentía él en ese momento: vulnerable, confundido y en conflicto constante", mostrando su humanidad y contradicciones.

Para el público, Gigante plantea preguntas sobre los límites éticos de un creador y cómo su obra puede separarse de sus acciones. El actor destaca que "Se mantiene un silencio absoluto, un nivel de atención que pocas veces he visto en 50 años de teatro", reflejo de la fuerza de la historia y su actualidad.

Gigante se representará de martes a viernes a las 19:30 y sábados y domingos a las 18:00 en el Teatro Bellas Artes, ofreciendo una mirada crítica sobre Dahl y un debate sobre ética, libertad de expresión y moralidad personal.