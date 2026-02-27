"El fantasma de mi mujer", la comedia absurda que está sorprendiendo en cines españoles

El fantasma de mi mujer ya se proyecta en salas españolas y se presenta como una comedia negra diferente. La película, dirigida por María Ripoll, mezcla romance, absurdo y enredos imposibles. El protagonista cree que su esposa ha muerto, pero la empieza a ver por la calle como un fantasma, mientras trata de ocultar un cadáver que no lo es.

La película fue comentada en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde Juanma González destacó su humor deliberadamente absurdo y su enfoque retro: "Es una película absurda, deliberadamente loca, donde los personajes tienen manías extrañas, hacen cosas ilógicas y no hay que entender nada, hay que disfrutarlo", señalaron durante el programa.

La obra apuesta por un humor que recuerda al cine clásico norteamericano, con toques románticos y payasadas que evocan a Cary Grant, pero adaptado a un registro moderno. "No se parece a la comedia familiar española actual, que suele ser blanca, televisiva y previsible. Esto es otra cosa, es más retro y arriesgada", añadió Juanma González en el espacio matinal de esRadio.



Loreto Mauleón interpreta a María, la esposa que parece muerta y que en realidad mueve la trama con humor y misterio. Javier Rey encarna al protagonista, equilibrando el conflicto romántico con la locura de la situación. María Herbás da vida a la amante calculadora, un personaje caricaturesco que aporta tensión y comicidad: "Hace todo por un like de Instagram o participar en concursos absurdos. Es un personaje de opereta y funciona perfectamente en la comedia", explicaron.

Otros estrenos de la semana

Además de esta comedia, la cartelera incluye Greenland 2, secuela del thriller de catástrofes protagonizado por Gerard Butler. La historia retoma la vida de la familia que sobrevivió a la primera catástrofe y ahora debe enfrentarse a nuevos peligros ambientales. Según los analistas, la película mantiene una escala más humana que otras de catástrofes, con efectos especiales contenidos y protagonismo en los personajes.

Otra novedad es Sin Conexión, dirigida por Bradley Cooper. La película aborda un divorcio civilizado y la crisis de la mediana edad de manera cómica y reflexiva. Will Arnett y Laura Dern completan el reparto principal, y Cooper aparece también en un rol secundario que aporta humor y guía al protagonista: "El personaje se descubre a sí mismo mientras cuenta sus tragedias en un club de stand-up, como una versión adulta y realista de la comedia americana clásica", señalaron durante el programa.