La cinematografía de catástrofes vuelve a situar a Gerard Butler en el epicentro del caos con el estreno de Greenland 2, la continuación del éxito de 2020. En aquel primer encuentro, el espectador fue testigo del colapso inminente de la civilización ante la llegada de un cometa fragmentado que amenazaba con extinguir la vida sobre la faz de la Tierra. Ahora, la trama se expande hacia un horizonte posapocalíptico, trasladando la acción en un primer momento al refugio de Groenlandia.

Han transcurrido cinco años desde que el impacto inicial alteró para siempre el destino de la humanidad. La familia protagonista, liderada por el ingeniero John Garrity, sobrevive en el búnker gubernamental, pero la realidad dista mucho de las promesas iniciales. La denominada nueva normalidad, término que los supervivientes citan con amargura, se ha convertido en una distopía de escasez donde los ciudadanos son meros peones de una administración colapsada e incapaz de proveer recursos básicos.

El búnker de Groenlandia colapsa y Gerard Butler pone rumbo al sur de Francia junto a su familia donde, al parecer, un gigantesco cráter en el Mar Mediterráneo fruto de la caída de un gran fragmento del cometa ofrece una alternativa vital.

Pincha en el vídeo para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de Greenland 2.