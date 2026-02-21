Nicolas Cage, de 62 años, será el nuevo Spider-Man

Tom Holland puede estar tranquilo, Nicolas Cage no va a quitarle el puesto en el universo cinematográfico. En estos tiempos de multiversos en el mundo de los superhéroes, el protagonista de películas como Cara a Cara o Con Air se enfundará a sus 62 años el traje de superhéroe en la serie Spider-Noir que estrenará Prime Video el próximo 27 de mayo.

Prime Video ha desvelado el tráiler, por partida doble de Spider-Noir: en blanco y negro y en color. Esta serie será el primer papel protagonista en televisión de Nicolas Cage. La plataforma ha informado de que para que el espectador pueda vivir una experiencia de proyección única, Spider-Noir podrá verse de dos formas: en "Blanco y Negro Auténtico" y en "Color Verdadero" (True-Hue Full Color), dejando que el público elija cómo quiere disfrutar la serie.

Spider-Noir es una serie de acción real basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir. La historia sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe.

Ben Reilly fue el superhéroe conocido como The Spider. Tras una tragedia personal, dejó atrás su vida de héroe. Solo un caso extraordinario podría hacer que este investigador privado en mala racha deje de lado su vida normal y vuelva a ponerse la máscara.

Espías en la Guerra Fría

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además, en las Noticias Flash de esCine, cómo Apple TV ha presentado la primera imagen de la esperada película Mayday con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh.

La película es una explosiva buddy movie (película de colegas) que combina la adrenalina del cine de acción con un giro fresco y audaz al género de espionaje clásico.

Protagonizada por el carismático Ryan Reynolds (Deadpool) y el galardonado Kenneth Branagh (Belfast), la cinta nos transporta a las tensiones de la Guerra Fría, donde la supervivencia depende de la alianza menos pensada. Los protagonistas de esta historia deben unir sus fuerzas cuando el teniente Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds), un piloto estrella de la Marina estadounidense, es enviado a una misión ultrasecreta en territorio ruso en plena Guerra Fría y la operación fracasa.

Tras quedarse varado tras las líneas enemigas y ser descubierto por Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un brusco exagente de la KGB apasionado por la cultura estadounidense, Troy piensa que es su final. Pero ¿podría una improbable alianza conducir a su rescate y a un vínculo que ninguno de los dos previó? Apple TV estrenará la película el viernes 4 de septiembre.

Además cuenta cómo Movistar Plus+ ha comenzado el rodaje de Ardora, su nueva apuesta por el thriller de los creadores de series como Hierro o Rapa; las fechas de estreno de Strangers: Capítulo final y Un hijo; la adaptación en español de la novela de Isabel Allende La Casa de los Espíritus; o el regreso de Star Wars con la película Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Pincha en el audio para escuchar los tráileres y descubrir todos los detalles.