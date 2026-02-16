Esta semana en CelebriChic hablamos de Margot Robbie, protagonista junto a Jacob Elordi de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, basada en la novela homónima de Emily Brontë (1847) y dirigida por Emerald Fennell. La gira de prensa de la película ha dado todo el juego que se esperaba: los protagonistas han vendido química, miradas y tensión romántica en medio de las críticas que apuntan a que su diferencia de edad le quita realismo a la historia y la excesiva sexualidad de la película no es fiel a la historia original.

La obsesión mutua de Catherine y Heathcliff en la novela también afectó a los actores, especialmente a Robbie, que necesitaba estar cerca de su compañero en el set de rodaje. "Necesitaba saber dónde estaba, buscarlo con la mirada y tenerlo cerca para sentirme cómoda en escena, si no me sentía nerviosa y desorientada, como una niña pequeña con su manta".

Robbie se implicó de igual manera con el vestuario. Durante la promoción de Cumbres borrascosas, la actriz y su estilista, Andrew Mukamal, llevaron a cabo un perfecto ejercicio de method dressing, es decir, trasladar la personalidad y la historia del personaje ficticio a los looks de la intérprete en la vida real, como ya ocurrió durante la promoción de Barbie.

A los 17 años decidió que quería ser actriz y su madre, consciente de que podía tener una oportunidad, no dudó en prestarle dinero de su hipoteca para que se mudara de su localidad a Melbourne. Perfeccionó su acento estadounidense y consiguió hacerse un hueco en Hollywood, especialmente con el pelotazo de El lobo de Wall Street.

Robbie ha demostrado su versatilidad y osadía con títulos de lo más variopintos: desde interpretar a Harley Quinn en El escuadrón suicida (2016) y su posterior película como protagonista en Aves de presa, La leyenda de Tarzán (2017), María, reina de Escocia, Érase una vez en Hollywood, Babylon hasta el fenómeno cultural que supuso Barbie.

En esCine repasamos la carrera de Margot Robbie así como su vida personal, marcada por su matrimonio con el exayudante de dirección Tom Ackerley, con el que fundó su propia productora y con el que se casó en 2016.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.