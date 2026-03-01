Gaza, Trump, Irán... pero ni una mención en los Goya a la corrupción del gobierno de Sánchez

La mujer del presidente del Gobierno imputada, por primera vez en la historia de España; el hermano del presidente imputado, por primera en la historia; el Fiscal General del Estado condenado, por primera vez en la historia; un diputado en ejercicio imputado, por primera vez en la historia; dos secretarios de organización del partido en el gobierno en la cárcel, por primera vez en la historia; 'prostitutas' colocadas en empresas públicas, por primera vez en la historia; un Gobierno insultando sistemáticamente a la prensa que no le es afín, por primera en la historia... pero el cine español presente en la 40ª edición de los Premios Goya no ha considerado todos estos temas lo suficientemente graves para ni siquiera mencionarlo. Y eso que la imputada Begoña Gómez estaba sentada entre ellos.

Los discursos políticos han estado dirigidos a apoyar a Palestina y atacar a Donald Trump e Israel. Tampoco el guión de la gala ha tenido ninguna mención y mira que era fácil aunque fuera a modo de chascarrillo: "Habéis encontrado todos bien vuestro asiento o sois como David Azagra que no sabe ni dónde está su despacho". Qué tiempos aquellos en los que gobernaba el PP y se criticaba al poder y todo eran chistes y dardos.

Gala homenaje a 40 años de Goyas

La gala ha sido un homenaje a los 40 años de historia de los Premios Goya con algunos vídeos especialmente emotivos como Belén Rueda recordando el Goya a Alfredo Landa. La ceremonia comenzaba con una actuación musical de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, los presentadores de la gala, "Hoy puede ser un gran día, no la líes". Pero ese tono buenrollista duraba poco, pronto comenzaban las consignas.

A continuación podíamos ver el primer vídeo de recuerdo de estos 40 años de premios cinematográficos. Un vídeo que terminaba con el momento en el que José Luis Borau, presidente de la Academia en 1998, cambió el discurso que tenía preparado para lanzar una consigna breve y clara: "Nadie, nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna creencia o ideología, puede matar a un hombre". Tras esas palabras alzó las manos pintadas de blanco y el cine español se puso en pie para aplaudir.

Luis Tosar y Rigoberta continuaban con su discurso inaugural en el que el actor recordaba que aquel grito contra "la violencia" sigue muy vigente teniendo en cuenta "Irak, Ucrania o el genocidio de Gaza". Se olvidaba mencionar que aquellas manos blancas fueron contra la violencia de la banda terrorista ETA, que el día antes había asesinado tiroteando por la espalda al concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa. O que hoy día todavía hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.

Victoria Abril entregaba el premio de Mejor Actriz casi al final de la gala. Lo hizo tras salir al escenario gritando un "buenas noches España". Durante toda la ceremonia los entregadores de premios saludaban al auditorio con un "bona nit" como guiño a la ciudad que ha acogido los premios. Sin embargo, llamativo fue el caso del actor José Ramón Soroiz, ganador del Goya a Mejor Actor por Maspalomas. El veterano actor, que ha arrasado en la temporada de premios con un papel que conmueve, ha realizado gran parte de su discurso en vasco. Las lenguas están para entenderse, ¿qué sentido tiene que gran parte de la audiencia de la gala no te esté entendiendo?

Susan Sarandon y la "represión" en EEUU

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, decía al recoger el premio que "adoro España". De Sánchez ha asegurado que "vuestro presidente y artistas que hablan con tanta lucidez moral me ayuda, yo estoy en medio de la represión, me ayuda a sentirme menos sola".

Un grito alto, poner fin a la tiranía del acoso escolar

En la categoría de mejor cortometraje de ficción ha habido un discurso especialmente conmovedor que tiene que ver con la temática de cinta. Ángulo muerto aborda el acoso escolar y cómo la venganza no es la solución porque es impredecible. En el escenario tomaban la palabra el productor del corto, José Luis Rancaño, y su director, Cristian Beteta.

Rancaño era contundente, "todos los días en todos los institutos y colegios de España se viven situaciones de acoso escolar". Con más o menos gravedad, pero tienen lugar. Sólo transcienden los casos más extremos en los que la víctima se suicida. Por eso Rancaño ha sido claro: "hay que acabar con la tiranía del acoso escolar".