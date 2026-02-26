Pedro Sánchez ha difundido a través de su perfil en la red social X un pseudodesmentido de la información exclusiva de Libertad Digital sobre el tratamiento al que está siendo sometido en secreto por una dolencia cardiovascular. En el pseudodesmentido se limita a descalificar a Libertad Digital y tachar de "bulo" la noticia. "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema", dice Sánchez, aunque cuando se conozcan las evidencias el presidente probablemente volverá a ‘cambiar de opinión’.

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

La publicación el pasado lunes de la exclusiva de Libertad Digital sobre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba siendo tratado desde hacía meses en el Hospital Ramón y Cajal por una dolencia cardiovascular, fue seguida de dos días de silencio mediático y político, pese a que la salud del presidente del Ejecutivo en un país democrático es una cuestión de evidente interés político y no una cuestión de índole privada.

Todo cambió a raíz de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control al Gobierno de ayer miércoles, que en pregunta al ministro Félix Bolaños dijo: "Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico".

A partir de ahí, las reacciones en cadena se sucedieron. También los insultos de algún ministro, concretamente de Óscar Puente, que fue más allá de su habitual estilo zafio y barriobajero para atacar directamente a Libertad Digital y otros medios). Algo especialmente grave, viniendo de un miembro de un Gobierno que maneja un presupuesto público y que toma decisiones que pueden afectar a la viabilidad económica de esos medios de comunicación.

La FAPE y su presidente se negaron a condenar la agresión del ministro a los medios señalados, no así la APM, que rechazó los insultos de Óscar Puente a Libertad Digital, dejando en evidencia a la FAPE.

Este jueves, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido atacada por hacer la pregunta en la sesión de control al Gobierno sobre la salud de Pedro Sánchez, ha defendido la pertinencia de la misma. Para la diputada popular, la pregunta es "de sentido común" y en absoluto "es un asunto privado". Así se ha manifestado en una entrevista en La Mirada Crítica, en Telecinco. Sánchez "es una persona que nos representa a todos: tiene un poder delegado de los ciudadanos" y unas funciones "que exigen aptitudes físicas y psicológicas". "Es la máxima cúspide de representación y responsabilidad" tras el Rey, ha destacado Álvarez de Toledo.

Casi al mismo tiempo, y utilizando también la red social X —cuando lo trascendente del asunto exigiría quizás otra forma de comunicación— se ha pronunciado el propio presidente del Gobierno. Tres días después de la publicación de la noticia en Libertad Digital, Pedro Sánchez ha escrito en X: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", y enmarcan la información en el terreno de la desinformación y los bulos de la derecha y la ultraderecha, y arremetiendo contra Libertad Digital, calificándonos de pseudomedio.