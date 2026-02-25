Cayetana Álvarez de Toledo pide a Bolaños que aclare "si el presidente del Gobierno tiene problemas de salud"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha aprovechado su habitual rifirrafe con Félix Bolaños en la sesión de control y el anuncio de desclasificación de papeles del 23-F para reclamar al Ejecutivo transparencia en torno a los problemas de salud del presidente del Gobierno, una información que adelantó en exclusiva Libertad Digital.

"Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud?", ha dicho Álvarez de Toledo instando a Bolaños a "desclasificar" el historial médico del presidente, que está siendo tratado de una dolencia cardiovascular en el hospital madrileño Ramón y Cajal.

"Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha dicho la diputada, cuya mención ha suscitado aplausos en la bancada del PP.

En su réplica, el ministro ha dicho que "cuando uno piensa que Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral se da cuenta de que siempre hay un escalón que está más abajo". Bolaños no ha respondido a la pregunta de la diputada: en su lugar, ha dicho de ella que "siempre ha querido ser grande de España" y "se ha quedado en un señuelo del voto ultraderechista".

La noticia de la dolencia cardiaca de Sánchez no fue desmentida por Moncloa, que se limitó a remitir a vídeos de TikTok del presidente haciendo deporte. Un día antes, el presidente había vuelto a repetir su intención de seguir hasta 2027 e incluso más allá.

🔴 Cayetana Álvarez de Toledo pregunta por la exclusiva de Libertad Digital en la Sesión de Control al Gobierno: "¿Pedro Sánchez tiene problemas de salud?" pic.twitter.com/iNCTqxbmm1 — Libertad Digital (@libertaddigital) February 25, 2026

En su enfrentamiento con Bolaños, la diputada ha instado al ministro a "una desclasificación integral del sanchismo: la democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, a qué diablos se dedica Zapatero" o "qué pactaron con Bildu", dijo Álvarez de Toledo entre otros escándalos e incógnitas vinculadas al Ejecutivo. Dirigiéndose a la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, le instó a que "antes de pedir más papeles, desclasifique su Gara y clarifique los asesinatos de ETA sin resolver".

La diputada también ha mencionado las irregularidades en los procesos de primarias del PSOE: "El equipo de Sánchez robó las primarias a sus propios compañeros", ha dicho pidiendo explicaciones al ministro y avisando de que "no hay dos sin tres".