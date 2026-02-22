Sánchez proclama que "España va como nunca" y que quiere seguir "hasta 2027 y más allá"

Aparentemente ajeno a los escándalos acumulados, al que se suma ahora el del exDAO y hombre clave de su ministro Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez ha proclamado este domingo que España "va como nunca".

En un mitin en Ponferrada junto al candidato de Castilla y León en el marco de la precampaña electoral, Sánchez ha tirado de los grandes datos económicos para decir que "la oposición miente como siempre". Y ha insistido en su disposición de seguir: "Cuando me dicen si merece la pena: merece la pena hasta 2027 y más allá".

Sánchez ha sacado pecho de la subida del SMI y ha aprovechado para pedir a los empresarios que suban los "sueldos medios" a los "profesionales medios" para que esos salarios crezcan por encima del coste de la vida y los trabajadores puedan ganar poder adquisitivo en términos reales. "Eso es lo que le pedimos a la patronal, lo que le exigía la patronal el pasado lunes", ha aseverado en alusión al acto con los sindicatos.

El otro día Feijóo dijo aquí que España se cae en pedazos. Llevan siete años diciendo que se hunde, que se destroza. Pero la verdad de los datos demuestran que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. pic.twitter.com/8FrDpJe5fj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 22, 2026

Ha atacado a Alberto Núñez Feijóo, para afear que el líder del PP lleve siete años afirmando que España se hunde, se destroza y se cae a pedazos. "La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre".

También ha presumido de que el crecimiento de la ultraderecha no va con España: "Crece en todo el mundo. Lo singular es que frente a esa ola ultraderechista hay un Gobierno de coalición progresista" capaz, ha dicho, de pararles los pies."