"No se puede caer más bajo, es absolutamente impresentable", aseguran fuentes socialistas en alusión a la pregunta de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la exclusiva de Libertad Digital en referencia al tratamiento que recibe el presidente del Gobierno por una dolencia cardiovascular.

"Me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta: ¿tiene el presidente del Gobierno un problema de salud?", ha dicho Álvarez de Toledo, instando al ministro Félix Bolaños a "desclasificar" el historial médico del presidente, que está siendo tratado de una dolencia cardiovascular en el hospital madrileño Hospital Universitario Ramón y Cajal.

"Si presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha insistido la diputada, provocando aplausos en la bancada del PP. En su réplica, el ministro ha afirmado que "cuando uno piensa que Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral se da cuenta de que siempre hay un escalón más abajo", elevando el tono de la crítica y evitando responder de forma directa a la pregunta planteada.

Desde el PSOE cierran filas y califican la información de "bulo", una línea de defensa que el partido ha sostenido en otros escándalos que han afectado al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente, como los que salpican al exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, hoy en prisión, y a Santos Cerdán.

"Me ha sorprendido profundamente. Hay líneas rojas que jamás se deben cruzar en política", subrayan fuentes gubernamentales, visiblemente indignadas por que se haya dado pábulo a la información publicada por Libertad Digital sobre la salud del presidente, que es de interés público al ser la persona con mayor responsabilidad en el destino de este país y de sus 50 millones de habitantes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado de manera explícita a medios críticos con el Gobierno, desacreditándolos como respuesta a cualquier información que no encaje con sus intereses.

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha recurrido a las redes sociales para expresar su indignación y ha enmarcado la pregunta bajo el calificativo de "miseria".

Jugar con la salud para montar un titular

es caer muy bajo. No es política.

Es miseria. Así es Cayetana.

Así es el PP. pic.twitter.com/cx1tMgFu1V — Montse Mínguez (@montseminguez) February 25, 2026

Aunque en privado califican esta información de "bulo", al igual que tantas otras noticias sobre la corrupción o casos de acoso sexual en Moncloa y Ferraz, desde el Gobierno evitan desmentir públicamente la noticia avanzada por Libertad Digital.