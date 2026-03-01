La cinematografía de ciencia ficción ha explorado de forma recurrente el temor a que la evolución tecnológica derive en una rebelión de las máquinas contra sus creadores. Sin embargo, en tiempos recientes, el enfoque ha virado hacia la capacidad de la inteligencia artificial para replicar sentimientos y comportamientos puramente humanos. En este contexto se estrena La ResidencIA, una producción francesa que profundiza en la independencia de los sistemas automatizados y su interacción con la psique del hombre.

La trama nos sitúa en un futuro cercano marcado por una pandemia global que guarda paralelismos con el coronavirus, aunque en este caso se describe como una suerte de virus informático que induce a los humanos al coma y, finalmente, a la muerte. Este entorno hostil sirve de telón de fondo para presentar una fundación artística diseñada para creadores en crisis.

Clarissa, la protagonista interpretada por Cécile de France, es una autora de bestsellers juveniles que lleva seis años sumida en un bloqueo creativo tras el suicidio de su hijo adolescente. Paradójicamente, ella, que sabía conectar con los jóvenes a través de sus letras, no fue capaz de detectar el dolor de su propio hijo. En la residencia, busca sanar sus heridas escribiendo sobre los últimos días de la escritora Virginia Woolf, quien también acabó con su vida.

El edificio donde se hospeda destaca por ser una estructura ultra inteligente gestionada por Dalloway, un asistente virtual que toma su nombre de la famosa obra literaria de Virginia Woolf. Aunque inicialmente su función es facilitar la estancia de los artistas, pronto empieza a mostrar una faceta intrusiva que altera la tranquilidad de Clarissa, sugiriendo que la tecnología puede cruzar límites éticos y personales bajo la apariencia de servidumbre.

Título original: Dalloway

Género: Drama - Thriller

País: Francia

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Dirección: Yann Gozlan

Reparto: Cécile de France (Clarissa Katsef), Lars Mikkelsen (Mathias Nielsen), Anna Mouglalis (Anne Dewinter), Frédéric Pierrot (Antoine), Freya Mavor (Mia White)

Fecha de estreno en España: 27 de febrero de 2026

Distribuidora: VerCine

