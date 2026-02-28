El avance de 'Toy Story 5' que hace llorar con un Woody "calvo"

Hay historias que se niegan a morir, no porque les falte un final, sino porque su legado es demasiado valioso para dejarlo descansar. Disney y Pixar han revelado nuevos detalles sobre la esperada quinta entrega de la saga Toy Story. Tras el éxito masivo de la cuarta parte en 2019, que superó los mil millones de dólares en taquilla, el estudio apuesta por una narrativa que enfrente a los juguetes clásicos con los desafíos de la era digital.

'Toy Story 5'.

Bajo la dirección de Andrew Stanton, veterano de Pixar y figura clave en la creación de las entregas anteriores, Toy Story 5 explorará un conflicto contemporáneo: la lucha por la atención de los niños frente a las pantallas y los dispositivos electrónicos.

En esta entrega Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo están observando con melancolía a su actual dueña, Bonnie, quien se encuentra abducida en una tablet. Este enfoque sugiere una evolución en la temática de la saga, pasando del miedo al abandono físico frente a lo virtual. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar? En el tráiler podemos ver cómo el tiempo no sólo pasa para las personas sino también para los juguetes, con un Woody calvo, es decir, que se le ha borrado el color de la coronilla.

'Toy Story 5'.

Torrente, el político favorito de los jóvenes

Tras una década de silencio y un giro exitoso hacia el cine familiar, Santiago Segura vuelve a la carga con Torrente Presidente. El propio Santiago ya avisó de que la promoción de esta nueva entrega de la saga más taquillera del cine español, iba a ser totalmente diferente. No hay tráiler y la prensa no podrá ver la película hasta después del primer fin de semana de estreno. Ahora nos ha sorprendido encargando una encuesta electoral para saber qué votarían los españoles si Torrente se presentase a unas elecciones.

Santiago Segura con Taburete.

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine cómo la consultora GAD3 ha realizado para Sony, su distribuidora, una encuesta electoral sobre una muestra de 2300 ciudadanos. Bajo los más absolutamente estrictos procedimientos demoscópicos, la encuesta de GAD3 concluye que, en el hipotético caso de que José Luis Torrente se presentara a unas elecciones generales como candidato, dominaría el centro de la política española, siendo el candidato mejor valorado por, y citamos textualmente, los, las y les votantes que se definen de centro.

Torrente se sitúa como el líder mejor considerado por delante de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Feijóo o Abascal. Entre los y las y les jóvenes de 18 a 29 años que consideran que es el líder que mejor entiende los problemas de los/las/les ciudadanos/as/es. Ridiculizar el llamado lenguaje inclusivo que usa la izquierda es toda una declaración de intenciones. El porcentaje sube aún más a la pregunta de si sentarían a Torrente en la mesa del Consejo de Ministros; más del 45% de los encuestados lo haría. Interior, Justicia, Cultura, Defensa e Igualdad serían las carteras preferidas a ocupar.

Poco se sabe de la trama, según fuentes cercanas a la producción de Torrente Presidente la película hará una crítica ácida sobre el populismo, la polarización y la fauna política del siglo XXI. Santiago Segura, quien nuevamente asume las funciones de director, guionista y protagonista, ha dejado claro que el personaje no se ha "ablandado" con el tiempo. Por el contrario, Torrente regresa como un anacronismo viviente que choca frontalmente con la corrección política moderna.

Se tiene que morir mucha gente

Movistar Plus+ presenta un avance de su nueva serie que estrenará en mayo Se tiene que morir mucha gente, una nueva serie original creada por Victoria Martín y basada en su exitosa novela homónima. La serie consta de seis episodios de 30 minutos y está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero.

'Se tiene que morir mucha gente'.

La historia nos cuenta las vidas de Bárbara, Maca y Elena, las tres fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

