¿Hasta qué punto los cómicos se inspiran en sus propias vivencias para sus monólogos? Bradley Cooper se ha basado para su película Sin Conexión en la historia real de John Bishop, un futbolista inglés que acudió a un pub y que para ahorrarse la entrada se apuntó a la noche de micrófono abierto. Los que salían a hacer un monólogo no pagaban.

El problema es que él no tenía nada preparado, así que empezó a hablar de lo que le estaba ocurriendo en ese momento, su divorcio. Para su sorpresa, aquello provocó la risa de los asistentes. ¿Hay algo más humano que reírse de la desgracia ajena?

Sin conexión es la tercera incursión de Bradley Cooper como director de cine. La película explora la vida de un hombre que tras 26 años de matrimonio se enfrenta a su divorcio de una forma serena y madura por ambas partes. Will Arnett y Laura Dern son los encargados de dar vida a esta pareja que, de una forma casi anecdótica, deciden poner fin a su matrimonio. Parece que ya no hay amor. Él encuentra en los monólogos cómicos una vía inesperada para alcanzar la paz interior e incluso una forma de sanar heridas mientras hace reír a los demás.

Sin embargo, ¿cómo llevará ella que cuente en público, para lucrarse además, sus intimidades? ¿Y los hijos de ambos? Sin Conexión es la película más intimista de Bradley Cooper como director al tiempo que ha sabido dotarla de una naturalidad pasmosamente real. Por momentos parece más un reality que una película, a lo que contribuye el uso de cámara en mano.

Título original: Is This Thing On?

Género: Drama - Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 124 minutos

Dirección: Bradley Cooper

Reparto: Will Arnett (Alex Novak), Laura Dern (Tess Novak), Bradley Cooper (Balls), Ciarán Hinds (Jan), Amy Sedaris (Kemp), Sean Hayes (Stephen), Christine Ebersole (Marilyn), Andra Day (Christine)

Fecha de estreno en España: 20 de febrero de 2026

Distribuidora: Disney

Sin Conexión no es el único estreno que llega esta semana a la cartelera española, que se renueva con otros siete títulos muy variados que prometen atraer a distintos perfiles de espectadores.

Huir de Groenlandia o morir

El cine de acción y catástrofes regresa con Greenland 2, donde Gerard Butler vuelve a encarnar a un ingeniero que lucha por la supervivencia de su familia ante el fin del mundo. En esta secuela de la película de 2020, comenzamos en el búnker "seguro" de Groenlandia donde los elegidos por el Gobierno de EEUU encontraron refugio a la caída del cometa sobre la Tierra.

Tras cinco años de encierro, la "nueva normalidad" no es lo que habían prometido, con un exterior marcado por fenómenos naturales extremos y un paisaje desolador e inviable para la vida humana. Tras la destrucción del búnker, la familia pone rumbo al sur de Francia, donde parece haber un oasis de aire respirable.

Título original: Greenland: Migration

Género: Suspense - Acción

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 98 minutos

Dirección: Ric Roman Waugh

Reparto: Gerard Butler (John Garrity), Morena Baccarin (Allison Garrity), Roman Griffin Davis (Nathan Garrity)

Fecha de estreno en España: 20 de febrero de 2026

Distribuidora: Diamond Films

El cine brasileño está de moda

Desde Brasil llega uno de los platos fuertes de la temporada: El agente secreto. Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, conocido por su papel en la serie Narcos, la película se sitúa en el Brasil de 1977, bajo la dictadura militar. La historia sigue a un hombre perseguido por la corrupción sistémica del régimen que busca refugio en su ciudad natal mientras intenta conseguir documentos falsos para huir del país junto a su hijo.

La obra, que ha cosechado éxitos en el Festival de Cannes y cuenta con 4 nominaciones en los Premios Oscar, utiliza metáforas como la leyenda de la pierna peluda para retratar la represión de la época.

Título original: O Agente Secreto

Género: Thriller

País: Brasil

Año: 2025

Duración: 160 minutos

Dirección: Kleber Mendonça Filho

Reparto: Wagner Moura (Marcelo), Udo Kier (Hans), Maria Fernanda Cândido

Fecha de estreno en España: 20 de febrero de 2026

Distribuidora: Elastica Films | La Aventura

La culpa de encubrir a la amante

En el terreno de la comedia española, destaca El fantasma de mi mujer, bajo la dirección de María Ripoll. La película presenta a Fernando, un hombre que aparentemente lo tiene todo, pero cuya vida se complica tras un accidente provocado por su amante que acaba con la vida de su esposa.

A partir de ahí, el protagonista se ve envuelto en una espiral de sentimiento de culpa y paranoia, llegando a creer que el espíritu de su mujer le persigue. Con un reparto encabezado por Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás, la cinta busca contagiar la risa al espectador a través del humor negro y situaciones absurdas.

Título original: El fantasma de mi mujer

Género: Comedia

País: Bélgica - España

Año: 2026

Duración: 95 minutos

Dirección: María Ripoll

Reparto: Javier Rey (Fernando), Loreto Mauleón (María), María Hervás (Julia), Marco Cáceres (Lorenzo), Macarena Gómez (Teresa)

Fecha de estreno en España: 20 de febrero de 2026

Distribuidora: A Contracorriente Films

La muerte de youtubers, drama montañero y animación

Entre el resto de estrenos encontramos La maldición de Shelby Oaks, una propuesta de cine de terror inspirada en la desaparición de unos populares youtubers conocidos como Paranormal Paranoids; el drama Balandrau, viento salvaje, un relato basado en la tragedia real ocurrida en los Pirineos en el año 2000; la película de animación francesa de Little Amélie y La boda, con Elena Furiase.

