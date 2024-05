Asociaciones taurinas de varios países se reúnen en el Congreso para "demostrar a Urtasun que la Fiesta está muy viva"

Representantes de varias asociaciones internacionales de tauromaquia han expuesto en una mesa redonda en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el valor cultural que tiene la Fiesta en todo el mundo. El PP ha organizado junto a la Fundación Toro de Lidia este evento coincidiendo con la ofensiva del Gobierno y sus socios contra los toros tras el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Además, el viernes 10 de mayo está prevista la firma de un convenio internacional en defensa de la Fiesta en la Monumental de Las Ventas horas antes del inicio de la Feria de San Isidro 2024, el principal escaparate del mundo del toro a nivel global.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha dado la bienvenida a los representantes del mundo taurino de España, Portugal, Francia, Colombia, Ecuador y México y ha dicho con sorna que "el ministro Urtasun estará encantado de ver lo llena" que estaba la sala para escuchar a los ponentes "en la casa de todos los españoles". Para Tellado este "encuentro tremendamente valioso con los principales valedores del sector taurino a nivel mundial" para hacer frente al "reciente embite protagonizado por el Gobierno" de Pedro Sánchez.

La eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por Urtasun, parte de la cuota de Sumar en el Ejecutivo Nacional, el diputado del PP ha calificado como una "actuación demagoga, desesperada y coherente con las políticas de Sánchez" ha sido el detonante de una de las mayores muestras de apoyo que ha recibido la Fiesta desde hace muchos años. Cree Tellado que el ataque se debe a la "situación de descomposición de Sumar" y a que "Sánchez ha hecho de la censura su seña de identidad tratando de suprimir todo lo que le incomoda".

"Le guste más o menos a Urtasun la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural", ha señalado el portavoz parlamentario de PP que ha recordado que "por mucho que trate de distanciarse, Sánchez es el responsable último" de las decisiones de los miembros de su Gobierno. Ha pedido que se se "ponga fin a esta deriva autoritaria" y ha anunciado dos Proposiciones No de Ley, una para mantener el Premio Nacional de Tauromaquia y otra para crear un registro nacional de espacios y festejos taurinos y destacar el interés turístico internacional de la Fiesta. Ha destacado el "compromiso del PP con la tauromaquia desde las Cortes a las CCAA" que gobiernan donde, ha recordado Tellado, "han reaccionado de forma automática y rotunda al acto de Censura del Gobierno de Pedro Sánchez". Sobre la única socialista que dijo algo, Castilla-La Mancha, espera que "las palabras de Page, al menos por una vez, también se conviertan en hechos".

Miguel Tellado ha apuntado que "por mucho que los ministros Urtasun y Óscar Puente traten de menospreciar a la tauromaquia, el mundo del toro, el PP y, por encima de todo, el pueblo español, siguen comprometidos con la defensa y el disfrute de la Fiesta". Ha señalado la "doble vertiente de la tauromaquia como patrimonio cultural y sector productivo" y ha recordado que como "reconoce la Ley y lo evidencia la tradición, el toro ha sido y es una constante en la historia de nuestro país. Desde Goya a Sabina pasando por Lorca y Dalí. En la España de Urtasun no cabrían las expresiones artísticas de ninguno de ellos". Además, ha destacado que "genera valor económico para más de 1.800 municipios de España"; que la venta de entradas tiene "un impacto económico anual de 400 millones de euros de los que 40 van a las arcas del Estado; y que es una "carta de presentación de España" porque "atrae turismo". Hay, según Tellado, una "miopía sectaria de un Gobierno que no reconoce al país que debería representar".

Los toros, el "gran regalo de España al mundo"

El acto ha estado moderado por el periodista, escritor y corredor de encierros, Chapu Apaolaza, que antes de dar voz a los representantes de las entidades taurinas internacionales ha dicho que la de los toros es una Fiesta "que hace tiempo que dejó de ser profundamente española para convertirse en internacional". Parafraseando ganadero y presidente de la FTL, Victorino Martín, ha indicado que "la Fiesta de los toros es el gran regalo que le hizo España al mundo". "Los toros se han convertido en algo más, son la salvaguarda de la libertad de los ciudadanos", ha dicho Apaolaza criticando el "intento de censura por parte del poder levantando la bandera del animalismo".

El moderador ha dicho que ahora al Ministerio de Cultura "necesita ser la que a ellos les guste" y que la lucha que vive la Fiesta de los toros es "la última frontera de nuestra civilización" porque "la victoria del animalismo supondría un hecatombe" para la humanidad por el intento de igualar al hombre con el animal. Del ministro Ernest Urtasun ha dicho que pese a estar en contra del colonialismo "impone ideas colonizadoras anglosajonas".

Morante de La Puebla

Tras Apaolaza han intervenido Felipe Negret, por parte de la Corporación Libertad Cultural de Colombia; Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia y representante español; François Zumbiehl, del Observatoire National des Cultures Taurines de Francia; Helder Mileiro, de la portuguesa Protoiro; Pablo Gómez de Barbieri, de la Asociación Taurina del Perú; Carlos Camacho, de Tauromaquia Mexicana; Santiago Aguilar, de la Unión Nacional Espectáculos Tradicionales de Ecuador; y Sol Cruz-Guzmán, portavoz de Cultura del PP en el Congreso de los Diputados.

Negret, el representante colombiano ha recordado la batalla política en la que se encuentra la tauromaquia en su país por culpa del presidente Gustavo Petro. "Estamos en peligro de perder una o dos generaciones para la Fiesta", ha alertado el abogado colombiano sobre esta prohibición que "abriría la puerta a la intromisión de los gobierno en asuntos particulares". Tras citar a Camilo José Cela, Vargas Llosa y García Márquez ha dicho que "al prohibicionismo debemos enfrentarlo en todos los escenarios" porque "la experiencia" le ha "enseñado que son mansos". En este sentido, ha indicado que "debemos hacer valer las batallas que se ganan" y ha puesto el ejemplo de la eliminación de la prohibición en Cataluña: "lo de Barcelona no se entiende".

"La tauromaquia no morirá por el capricho de unos pocos", ha añadido Negret que tras cargar contra Urtasun por "querer prohibir la cultura" ha reconocido el "apoyo decidido de Ayuso" porque "ella siempre ha cargado la suerte" y porque "nos ha enseñado el camino: la defensa de la tauromaquia es la defensa de la libertad".

Carlos Camacho, de Tauromaquia Mexicana ha dicho que en México han conseguido ir frenando los ataques contra la Fiesta y, como la mayoría de los intervinieres, ha señalado la identidad propia de los toros y sus países. En el caso de México ha dicho que "es parte de nuestro más profundo ser" y "un ejemplo de que el mestizaje se consolidó". "Las fiestas populares se celebran con toros", ha añadido Camacho que ha asegurado que "defender la Fiesta es defender la cultura".

El representante de la Asociación Taurina del Perú, Pablo Javier Gómez de Barbieri, ha destacado que en su país, patria natal de la actual primera figura del toreo mundial, Andrés Roca Rey, están "con muy buena salud taurina" aunque ha reconocido que han tenido "batallas" contra los prohibicionistas. "Es parte de la cultura" de Perú, ha añadido Gómez de Barbieri que ha destacado que la tauromaquia en el Perú no se puede entender como algo foráneo". Pese a que en Perú no hay tantos ataques como en otros países ha dicho que "hay que estar vigilantes y solidarios con países hermanos que están con problemas".

"La expresión cultural más enraizada" de España

El ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha intervenido brevemente antes de excusarse para ir a la presentación de la Corrida de la Prensa del próximo San Isidro que la protagonizan sus toros. El criador de toros bravos ha dicho que con las intervenciones de los ponentes "estamos viendo como la tauromaquia es universal" y cómo "cada territorio la hace propia". "Todos somos la misma familia, todos tenemos que defender de igual forma la libertad que nos quieren quitar", ha destacado.

Victorino Martín ha indicado que "no es fácil hablar del valor cultural que tiene la tauromaquia en España" porque "es imposible" disociar ambas realidades. Ha destacado que la de los toros "no es una moda pasajera sino la expresión cultural más enraizada de nuestro país". Además, ha dicho que "no se había inventado el fútbol y los toros estaban organizados como una gran industria. No había entrado Napoleón en España y ya se había publicado el primer tratado". Por estas razones cree que "no se puede entender la realidad de España sin los toros y por eso son atacados". Ha criticado los "intentos de debilitar los lazos" que unen a los españoles quitando "espacios de convivencia" como las plazas de toros.

En este sentido, ha dicho que "vivimos tiempos de desasosiego y de enfrentamiento" y "este clima de divisiones donde los espacios de unión que aporta la cultura son más necesarios que nunca". "No hay mejor sitio que una plaza de toros por esa capacidad que tienen los toros de hermanar a los diferentes es por lo que nuevamente algunos quieren acabar con los toros", ha reiterado el ganadero. Victorino Martín ha destacado que "hoy en día es más importante que nunca defender la tauromaquia" y que "estamos ante un día histórico" con "todos los pueblos hermanados por la tauromaquia".

El problema de los antitaurinos: la libertad

Tras el presidente de la FTL ha intervenido Santiago Aguilar, de la Unión Nacional Espectáculos Tradicionales de Ecuador, que ha hablado de cómo se vive la tauromaquia en su país y de que hoy en día "las salas constitucionales son el último refugio de los taurinos" en contra de esos políticos como el presidente colombiano Petro o Urtasun que son "expertos en enviar globos para distraer la opinión".

Las Ventas, abarrotada.

El representante portugués, Helder Mileiro, de Protoiro, ha querido diferenciar la tauromaquia portuguesa de la española en la "lidia a caballo ininterrumpida desde el siglo XII" porque allí no tuvieron "a Felipe V", que en España y sus territorios prohibió que los caballeros toreasen a caballo. Ha defendido la "diversidad" de la Fiesta en Portugal y ha dicho que "la tauromaquia representa la condición humana, el hombre frente al destino sin saber qué pasará y tiene la dignidad humana de enfrentarse a ese destino como los valientes". Cree que por eso "la sociedad no soporta una cultura demasiado verdadera" porque "no quiere ver la realidad". "En ese sentido, somos muy antiguos, pero muy contemporáneos", ha dicho.

La tauromaquia para Mileiro, "afrenta la cobardía de la sociedad" y que gracias a que se habla de los toros en "regímenes democráticos" la "estructura de la democracia nos favorece" porque está "la Ley" de su "lado". "El problema de los antitaurinos no son los toros, es nuestra libertad. Por eso no podemos bajar los brazos", ha finalizado.

François Zumbiehl, aficionado francés del Observatoire National des Cultures Taurines, y último pregonero de la Feria de Sevilla ha hablado del origen de la tauromaquia en Francia y cómo se ha mantenido en el sur del país vecino porque la de los aficionados franceses es la "historia de una lucha continua de las regiones taurinas del sur para exigir el respeto de su libertad regional y su libertad cultural". Una lucha "siempre contra el poder estatal, sobre todo parisino, y la iglesia" en la que "las regiones han querido afirmar su derecho a la diversidad".

"Nos hemos defendido en Francia porque nos hemos concebido como una minoría. Somos una minoría no del todo irrelevante porque tenemos 200 plazas de toros y 50 ciudades taurinas donde está el poder de la afición francesa", ha explicado Zumbiehl. En este sentido, ha dicho que "como minoría nos hemos defendido" y han conseguido que "la fiesta de los toros esté reconocida como patrimonio cultural inmaterial de Francia" gracias una "excepción reconocida por el consejo constitucional de Francia". "Por supuesto la batalla sigue" pero "vamos a seguir así con algunos principios muy claros" para defenderla. Ha dicho que "una cultura no se define por números, no es un problema de minoría" y que "la UNESCO dice que por ser minorías deben ser defendidas. Una cultura no depende de alguien exterior que quiera prohibir o censurar ese patrimonio".

François Zmbiehl ha apuntado que "nosotros seguimos en esa línea de considerar que si la cultura nos pertenece no puede ser sometida a votación o consulta porque esto es una manera de utilizar un proceso democrático para prohibir o censurar". "Lo hacemos porque nos apoyamos en las convenciones de la UNESCO" y que "lo que es universal no es la globalización, es una máscara. Lo verdaderamente universal es la riqueza que aporta cada cultura en su diversidad", ha reflexionado.

El acto lo ha cerrado Sol Cruz-Guzmán, portavoz de Cultura del PP en el Congreso de los Diputados, que dicho que "se echa en falta este nivel de oratoria en el Congreso". Ha apuntado que "queremos un país en libertad" y ha mandado un "abrazo para que todo el sector de la tauromaquia siga defendiendo estos valores que nos enseña la tauromaquia". "Los toros no son ni de derechas ni de izquierdas son de todos los que aman y disfrutan la Fiesta y tenemos que dejársela a los que vienen después", ha destacado la diputada que ha agradecido a todos los que se han acercado al Congreso para "demostrar a España y a Urtasun que la Fiesta está muy viva".