El impacto de Olga Casado, la novillera que cortó un rabo en el festival por los afectados por la DANA

La plaza de toros de Vistalegre vibró en la tarde del domingo con el festival benéfico para recaudar fondos para los afectados de la gota fría en la Comunidad Valenciana impulsado por la Comunidad de Madrid. Con lleno en los tendidos, los matadores de toros Enrique Ponce, Sebastian Castella, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Fernando Adrián y Roca Rey y la novillera Olga Casado lidiaron novillos-toros de Garcigrande, Jandilla, Domingo Hernández, El Freixo y Núñez del Cuvillo con gran éxito.

Aunque las figuras del toreo encabezaban este festival benéfico fue la alumna de la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid José Cubero Yiyo, la novillera Olga Casado, la que causó mayor impacto entre los asistentes que pidieron casi al unísono las dos orejas y el rabo del novillo de Garcigrande al que lidió y estoqueó con acierto y arrojo. Olga Casado demostró con 22 años que la presencia de numerosas figuras del toreo y de un público a favor que abarrotó el coso de Carabanchel no hicieron merma en su ánimo y dejó momentos de gran torería y oficio pese a no haber toreado mucho desde que debutó con caballos.

Olga Casado brindando la faena a Ayuso.

La novillera madrileña, tras un quite en el centro del ruedo un poco atropellado, brindó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su faena a la séptima y última res de la tarde de la ganadería de Garcigrande. Olga Casado dijo a la presidenta madrileña: "es un orgullo para mí que en el día más importante de mi vida poderle brindar la faena a este toro. No tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hace por nosotros. Es usted todo un referente para mí y para toda mi generación y voy a luchar para ser también un referente para el mundo del toro. Sin duda es usted un espejo en el que me miro. Va por usted".

Talvante y Fernando Adrián cortaron dos orejas

El festival benéfico de Vistalegre que contó con la presencia de numerosas caras conocidas comenzó con la emotiva actuación del cantante Francisco junto al torero valenciano Vicente Ruiz El Soro antes del comienzo del paseíllo tras el que se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana.

Enrique Ponce encabezó el paseíllo del festival y dio una vuelta al ruedo tras pinchar su faena al primero de la tarde. El torero de Chiva, una de las localidades más afectadas, está en su temporada de retirada y ha anunciado que participará en algunos de los festivales que recaudan fondos para los damnificados por la DANA. El siguiente actuante, Sebastian Castella, cortó una oreja y paseó una bandera de la Comunidad Valenciana. Una vez terminada su actuación criticó al canal temático One Toro que televisaba el festival junto a TeleMadrid y Aragón TV.

José María Manzanres, que actuó en tercer lugar, quedó inédito ante el toro con menos posibilidades, en una tarde en la que las reses dieron mucho juego a los actuantes, y saludó una ovación. Alejandro Talvante y Fernando Adrián cortaron dos orejas en las dos faenas de más enjundia del festival ante dos toros al que el presidente dio la vuelta al ruedo. Por su parte, Roca Rey pinchó una faena a un incierto toro de Núñez del Cuvillo.