Olga Casado: "El toro es el que me lo va a poner verdaderamente difícil para convertirme en la mejor de la historia"

En plena Casa de Campo, a pocos minutos en Metro del centro de Madrid, hay un refugio para toreros en el que se entrenan todos los días del año: la Venta del Batán. En este lugar privilegiado es donde está la sede de la Escuela Taurina de Madrid José Cubero Yiyo, un centro de formación que ha dado primeras figuras del toreo como el malogrado torero de Canillejas del que ahora lleva su nombre, Joselito o El Juli. Una de las últimas promesas de la tauromaquia surgida de esta escuela es la novillera Olga Casado, quien en el festival a favor de los damnificados por la DANA celebrado en Vistalegre el 1 de diciembre causó un gran impacto al cortar las dos orejas y el rabo.

En una gélida mañana de enero Libertad Digital se cita con Olga Casado en las instalaciones de la Venta del Batán donde, con cuentagotas, van llegando matadores de toros, novilleros y alumnos. Todos saludan y dan muestras de complicidad con una de las sensaciones del comienzo de la temporada 2025. En poco menos de dos meses Casado debutará con picadores en la Feria del Toro de Olivenza y afronta su preparación para la cita con jornadas camperas en las principales ganaderías y entrenamientos desde primera hora de la mañana.

Libertad Digital: Domingo 9 de marzo a las 11:30 en Olivenza, dentro de menos de dos meses, debut con picadores en una de las ferias con más impacto del comienzo de la temporada. ¿Tenías más ofertas para debutar en otras ferias tras el impacto del festival de Vistalegre por la DANA?

Olga Casado: Que yo sepa, no. Bueno, no lo sé, porque eso me lo gestiona todo la Escuela Taurina de Madrid. Simplemente sí que nos han llamado de Olivenza y es una feria con tremenda categoría. Yo estaba muy ilusionada por debutar en esta plaza.

Olga Casado en la Venta del Batán.

LD: ¿Qué tal llevas la preparación?

OC: Me levanto cada día con el pensamiento y la ilusión de saber que el día 9 voy a cumplir mi sueño, que es el de debutar con picadores. Está siendo una preparación muy intensa. Apenas tengo tiempo. He tenido dos meses para prepararme para el debut con picadores, pero bueno, estoy muy ilusionada y planteo mi temporada 2025 como una temporada en la que voy a asumir retos muy importantes y en la que voy a pisar plazas de tremenda repercusión.

LD: Además del debut en Olivenza, ¿qué esperas para la temporada 2025?

OC: Me gustaría que se planteara la temporada 2025 como una temporada en la que voy a asumir retos muy importantes; en la que cada día para mí va a ser un un reto muy importante en mi carrera profesional. Voy a asumir días muy importante con tremenda repercusión en la que voy a dar todo de mí para que se vuelva a notar el nombre de Olga Casado. Soy consciente del impacto que supuso el pasado 1 de diciembre en Vistalegre. Siento que he despertado en la afición esperanza e ilusión y que van a venir a verme a las plazas.

Olga Casado en las instalaciones del Batán

LD: ¿Qué tienes aparte de Olivenza?

OC: Lo gestiona todo la escuela y no me han dicho nada. Simplemente, me han dicho que me centre y que no me despiste para estar bien metida en las siguientes fechas, pero que va a haber fechas muy importantes.

LD: ¿Cómo viviste esa tarde en la que pasaste de ser una completa desconocida a estar en boca de toda la afición?

OC: Exactamente. Pasé de ser una persona totalmente desconocida a triunfar en el día más importante de mi vida junto a los más grandes que hay en el toreo. Fue un día muy importante en mi carrera, un día en el que podía significar un punto de inflexión en ella. Estoy muy feliz de haber compartido cartel junto a los más grandes y que me tocara un extraordinario novillo de Garcigrande al que disfruté desde el principio hasta el fin. Desde el capote hasta la muleta y haberlo rematado con una gran estocada para cortarle las dos orejas y el rabo.

Admiro a Ayuso porque es un espejo en el que me miro. Es la figura de un líder

LD: ¿Esa mañana, cuando te despertaste, te hubieras imaginado en algún momento que iba a pasar lo que pasó?

OC: Yo sueño y sueño a lo grande y claro que me lo había imaginado, pero ni en mi mejores sueños me hubiera imaginado lo que pasó en esa tarde.

LD: Esa tarde la entrega del público en Vistalegre fue total. Uno de los momentos que más se han viralizado y dado que hablar fue tu sentido brindis a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

OC: Bueno, ese brindis se lo hice a una mujer a la que admiro. Es un espejo en el que me miro porque siento que es una persona, una mujer, a la que por más piedras que le pongan en el camino siempre se mantiene firme y, sin duda, es la figura de un líder. Eso es impepinable.

👋 El brindis de Olga Casado a Isabel Díaz Ayuso en Vistalegre ❝𝙀𝙨 𝙪𝙨𝙩𝙚𝙙 𝙪𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙟𝙤 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙚 𝙢𝙞𝙧𝙤❞ La novillera cortó las dos orejas y el rabo a su novillo en el Festival benéfico por Valencia pic.twitter.com/tM8uALlQOr — OneToroTV (@OneToroTV) December 3, 2024

LD: ¿Cómo te aficionaste a los toros hasta el punto de querer ser matadora de toros? ¿Hay tradición taurina en tu familia?

Olga Casado en El Batán.

OC: Mi afición me nace en en mi querido pueblo llamado Aguilafuente, que pertenece a Segovia. No tengo ningún familiar ni ningún antecedente taurino, ni ganaderos, ni banderilleros, ni toreros, ni nada relacionado con el mundo del toro. Me nace en mi pueblo. Al principio me interesé por los festejos populares. Me gustaba mucho correr los encierros desde pequeña, cuando tenía 12 o 13 años. Me nace viendo las novilladas sin caballos que se celebraban en él, las novilladas de los pueblos de alrededor y siempre me despertaba mucha curiosidad porque nunca había ninguna mujer toreando. Siempre veía a chicos y yo siempre pensaba: ¿qué se sentirá? Yo también quiero probar ¿por qué no hay ninguna mujer? ¡Esto no puede ser así! Hasta que me apunté a la escuela el día de mi decimosexto cumpleaños a finales de 2018. Y hasta el día de hoy que tengo 22.

Lo único de lo que me preocupo es de hacer las cosas correctas al toro, que es el que verdaderamente me lo va a poner difícil

LD: Tu nombre se suma al de los grandes toreros que han salido de la Escuela Taurina de Madrid y, aunque aún estás empezando, por tus declaraciones en otros medios tienes ambición de llegar a lo más alto. ¿Ese es uno de los rasgos principales que tiene que tener un torero nuevo?

OC: Sí, hay que soñar a lo grande, porque si sueñas a lo grande puedes hacer cosas muy grandes. Yo pertenezco a una escuela en la que tanto los profesores como la Comunidad de Madrid y Plaza 1 se interesan y se involucran mucho en que todos los alumnos tengamos oportunidades para cumplir nuestro sueño de ser toreros. Yo estoy personalmente tremendamente orgullosa de pertenecer a la Escuela Taurina de Madrid José Cubero Yiyo.

Olga Casado en El Batán.

LD: Siempre se ha dicho que el del toro es un mundo muy masculino y hasta machista y que las mujeres que querían ser matadoras de toros lo tenían mucho más complicado que los hombres. ¿En tu caso has sentido un trato diferente al de tus compañeros o quizá hoy en día, afortunadamente, son cuestiones superadas?

OC: Yo pertenezco a una generación en la que siento que tantas y tantas mujeres han luchado, han trabajado y se han sacrificado para que tengamos todos las mismas oportunidades, los mismos derechos e igualdad en cuanto al aspecto laboral. Yo ahora mismo lo único de lo que me preocupo es de hacer las cosas correctas al toro, que yo siento que es el que verdaderamente me lo va a poner difícil en esta profesión para llegar a cumplir mi objetivo final que es el de convertirme en la mejor mujer (torera) de la historia.

LD: En ese sentido, tendrás referentes, tanto masculinos como femenino, de figuras del toreo que te llamen a querer emularles.

Olga Casado en un momento de la entrevista.

OC: Sí, por supuesto tengo muchos. En cuanto a mujeres, pues no cabe duda que la matadora Cristina Sánchez por lo que ha conseguido, por lo que es y ha sido. Yo sigo sus pasos y voy a luchar y a trabajar mucho para superarla. Y en cuanto a hombres muchos toreros. Hay muchos me aportan algo en cuanto a mi tauromaquia: el maestro José Tomás, el maestro Miguel Abellán, el maestro Alejandro Talavante…

LD: En estos dos últimos años habéis surgido novilleros con grandes cualidades y proyección que podéis llegar a convertiros en figuras en los próximos años. ¿Crees que es necesario ese cambio en el escalafón para, entre comillas, rejuvenecerlo?

OC: Bueno, a ver, yo personalmente me intento interesar siempre por la historia y la evolución del toreo y admiro y admiraré a todos los que han sido, son y serán toreros. Sin duda, somos la generación del relevo y todos tenemos que poner de nuestra parte para que la tauromaquia no muera y que despertemos al aficionado esa ilusión para venir a vernos.

LD: Hace poco me topé con una entrevista en TVE al maestro Rafael Ortega Gallito a mediados de los 80 en la que dijo: "Mientras haya aquí un loco maravilloso que salga y sea capaz de pegarle 20 pases a un toro esto no se acaba nunca". ¿Esto se puede aplicar a la afición y ese resurgir taurino que se vive entre la juventud pese a los ataques de los animalistas?

OC: Exacto. Todo depende de nosotros. A las personas que no les gusta el mundo del toro pues cada uno es libre de tener los pensamientos que quiera tener, pero también tenemos que tener todos los mismos derechos de respetarnos. Si no les gusta algo, pues no vayan a verlo y ya está, pero a los que sí que nos gusta, que nos respeten y que nos dejen en paz.

Olga Casado en la Venta del Batán.

LD: En tu caso, el triunfo de Vistalegre tuvo gran repercusión entre los aficionados porque se pudo televisar. Ahora, hay un conflicto entre algunas empresas y el canal temático que podría afectar a la retransmisión de festejos.

OC: Yo no soy muy consciente de los planes que tienen los canales de toros, tanto OneToro como otros. Pero bueno, sí, ojalá y se pueda solucionar y que siguen retransmitiendo toros hasta el final. Porque yo creo que es muy necesario para que pueda llegar el mundo del toro a todo el mundo por televisión.

LD: Tu tauromaquia es incipiente, pero ¿podrías intentar definir tu concepto del toreo?

Olga Casado en Vistalegre.

OC: Mi concepto está aún por definir porque es muy pronto y apenas se puede decir que soy novillera sin caballos y voy a debutar ahora con picadores. Yo siento que tengo una gran capacidad de evolución y mi concepto me gustaría que se acercara a un toreo puro, con cercanías. Intentar torear lo más despacio posible, que es lo que siento que es lo más difícil que hay en en el toreo. Y, por supuesto, llegar al aficionado y que tengan todas las ganas de venir a verme.

LD: ¿Un deseo para 2025?

OC: Mi deseo para 2025 es que todas las tardes en las que pueda torear el aficionado vea en mí algo que no suele ver en otros toreros, que tengan ganas de venir a verme a todas las plazas y levantar esa esperanza y esa ilusión. Y, bueno, una temporada llena de triunfos y que el nombre de Olga Casado suene mucho más.