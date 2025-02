Perera: La eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia "me parece una decisión muy injusta y arbitraria"

La Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido la gala anual de la Feria de San Isidro para conocer el cartel de este 2025, con Ramón García y Berenice Lobatón como maestros de ceremonias. La principal feria taurina del mundo se desarrollará entre el 9 de mayo y el 8 de junio.

La inauguración de temporada ha acogido a los toreros y novilleros más esperados que, a su vez, buscan el escaparate en la primera feria taurina. Asimismo, personalidades que sienten pasión por la tauromaquia han paseado por la alfombra que recibía a los invitados al evento.

"San Isidro es la Champions League del toreo", ha comentado Miguel Ángel Perera. El torero ha explicado que la gala de presentación de los carteles está a la altura de lo que representará San Isidro a nivel mundial, pues esta celebración aporta la "importancia y categoría" al toreo. Del mismo modo, Perera ha defendido el mundo por el que siente devoción, detallando que la tauromaquia tiene una repercusión y un impacto socioeconómico "como muy pocos espectáculos en este país, y como tal, debe ser tratado, respetado y contado".

Como veterano en el sector con 21 años en el ruedo, pese a su corta edad, se remonta a sus inicios. "Los novilleros de ahora me recuerdan a aquellos años en los que yo empezaba, en los que soñaba con pisar esta plaza, en llegar a acartelarme con las figuras del toreo que yo por entonces veía en los carteles", recuerda con cariño. "Me imagino que todos esos sueños son los que les rondan a estos novilleros".

"Me parece una decisión muy injusta y muy arbitraria", comenta Miguel Ángel Perera sobre el Premio Nacional de Tauromaquia que ha recuperado el Senado y nueve comunidades autónomas frente a la eliminación de hace unos meses por parte del Gobierno y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El torero recalca en varias ocasiones que se tomó el dictamen "de forma arbitraria y por decisión del propio ministro, porque a él no le gustan los toros" sin respetar ni tener en cuenta a "la cantidad de personas que sí disfrutan y que sí respetan la tauromaquia", reflexiona. Perera echa en falta "no contar con ese apoyo" de un "Gobierno que tanto habla del respeto, del progreso y demás".

Tomás Bastos se mostraba contento e ilusionado por la presentación. El novillero ha indicado que está preparándose para llegar a las fechas que se acercan "todavía con más nombre y bagaje como torero".

Bastos ha destacado la diferencia que aprecia generacionalmente con los toreros más veteranos respecto al número de novilladas. "Antiguamente los toreros llegaban a Madrid con muchas novilladas y toreaban muchas más", explica "ahora se torea menos con caballos, pero no sirve de excusa hay que entrenar", sentencia con seguridad. "Va a salir todo bien", pronostica hacia su futuro.

Este año ha sido Victoria Federica de Marichalar y Borbón imagen de la Feria. La hija de la infanta Elena ya recibió el premio ‘Juventud y Tauromaquia’ hace dos años por su compromiso y afición por la tauromaquia y el mundo del toro, además de su presencia habitual en la plaza madrileña.