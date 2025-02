San Isidro 2025: seis tripletes, catorce dobletes y televisada por TeleMadrid

Esta tarde en la carpa que ocupa durante el invierno taurino el ruedo de Las Ventas se ha presentado la Feria de San Isidro 2025 en una gala con numerosas personalidades de la política y la cultura, excepto el ministro Urtasun, tan alejado de una de las expresiones culturales primordiales de España. En San Isidro 2025 están todas las figuras del toreo, algunas por partida doble e, incluso, triple. También las ganaderías punteras del campo bravo y muchos otros toreros que buscan en el escaparate de la primera feria taurina del mundo una oportunidad para escalar puestos en el escalafón.

San Isidro es la feria taurina que marca la temporada, pero este 2025 no se podrá ver en televisión privada. Tras la ruptura con la plataforma OneToro, será el ente autonómico TeleMadrid quien dará el serial que se celebrara entre el 9 de mayo y el 8 de junio de manera casi ininterrumpida (los lunes no habrá ningún tipo de festejo). El día 15 de junio se celebrará una corrida extraordinaria In Memoriam de Victorino Martín Andrés con toros de la ganadería que ahora lleva su hijo. Cuenta la Feria de San Isidro 2025 con 23 corridas de toros, tres novilladas y dos de rejones. En total 28 festejos que convierten el mes de mayo en Madrid en el más taurino del año en la capital de España.

Con Las Ventas como epicentro de la tauromaquia mundial llega el momento de los matadores de toros de luchar por el cetro de la tauromaquia. ¿Será la feria de Morante? ¿Roca Rey se reconciliará con la afición de Las Ventas? ¿Borja Jiménez reeditará el triunfo de 2024? ¿Serán Emilio de Justo y David Galván los tapados? ¿Veremos la mejor versión de Talavante, José María Manzanares y Daniel Luque? ¿Es el momento de los Juan Ortega, Pablo Aguado o Diego Urdiales? ¿Marco Pérez tendrá una tarde histórica? ¿Qué torero será la revelación?

Además de estos interrogantes uno nos asalta al repasar los carteles: ¿Dónde está Jarocho? El novillero burgalés, que triunfó en San Isidro 2024, tomó la alternativa en Palencia en verano y se ha quedado fuera de esta edición donde tendría que confirmarla. En esta edición de San Isidro hay seis confirmaciones de matadores de toros (Clemente, Alejandro Chicharro, Rafael Serna, Diego San Román e Ismael Martín) y, también, la del rejoneador Sebastián Fernández. En el resto de carteles de la temporada madrileña que se han presentado hay otra tres confirmaciones (Alejandro Mora, Cristóbal Reyes y Diego García). ¿No había un puesto para Jarocho en este tramo de la temporada en Las Ventas?

La de Jarocho no es la única ausencia que destaca. Tampoco estará en San Isidro 2025 Guillermo Hermoso de Mendoza, uno de los rejoneadores más punteros tras coger el testigo de su padre. Tampoco están El Cid, uno de los toreros más importantes en Las Ventas en el Siglo XXI, ni Cayetano Rivera, que anunció que la de 2025 será su última temporada como matador de toros.

Seis tripletes y catorce dobletes

En San Isidro 2025 habrá seis toreros que harán tres paseíllos: Emilio de Justo, Paco Ureña, Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El primero está anunciado con La Quinta, Victoriano del Río y Victorino Martín; el segundo, con José Enrique Fraile de Valdefresno, Fuente Ymbro y Victorino; el tercero con Fuente Ymbro, El Parralejo y Alcurrucén; el cuarto con El Puerto de San Lorenzo, El Parralejo y Juan Pedro Domecq; el quinto, triunfador de San Isidro 2024, con las corridas concentradas en junio (Jandilla, Juan Pedro y Victorino) y el sexto con las tres en cuatro días a finales de mayo (Garcigrande, Victoriano y El Parralejo).

Dos tardes tiene anunciadas Morante de la Puebla este San Isidro, la de la Prensa y la Beneficencia. El cigarrero llegará a Madrid dos meses después de su regreso a los ruedos en Olivenza y tras pasar, por ahora, por Castellón, Brihuega y Sevilla donde, a falta de que se hagan oficiales los carteles, estará cuatro tardes entre el Domingo de Resurrección y la Feria de Abril.

El mismo número de paseíllos los hará en San Isidro Roca Rey. El astro peruano, que rindió el pasado domingo al público de Ciudad de México cortando cuatro orejas y un rabo, vuelve a Las Ventas tras la cogida de la Feria de Otoño. Roca Rey, en la campaña que se cumplen 10 años de su primera salida a hombros como novillero por la Puerta Grande y de su alternativa, lidiará sus dos tardes (Victoriano del Río y El Torero) en una semana y tendrá que sobreponerse a la hostilidad de parte de la afición de Madrid, como siempre han hecho los que portan el cetro del toreo o tratan de hacerse con él.

Con dos tardes están también Juan Ortega y Pablo Aguado. El primero es uno de los que abren San Isidro 2025 el viernes 9 de mayo y el junto al segundo protagoniza uno de los carteles del ciclo, un mano a mano con toros de Juan Pedro Domecq. Ortega y Aguado son dos de los catorce toreros a pie y a caballo que harán dos paseíllos en Las Ventas entre mayo y junio. El resto son: Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Román, Sebastian Castella, Manuel Escribano, Diego Ventura, Daniel Luque, José María Manzanares, David Galván y Fernando Robleño. Éste último, torero de culto en Madrid, se retira al finalizar esta temporada.

Los matadores de toros a pie y a caballo que están una sola tarde además de los que confirman alternativa (Clemente, Alejandro Chicharro, Rafael Serna, Diego San Román e Ismael Martín y el rejoneador Sebastián Fernández) son: Víctor Hernández, Morenito de Aranda, Fortes, Adrián de Torres, Jesús Enrique Colombo, Isaac Fonseca, Rui Fernandes, Lea Vicens, Ginés Marín, Damián Castaño, Juan de Castilla Duarte Fernandes, Esaú Fernández, Gómez del Pilar, Miguel de Pablo, Joselito Adame, El Fandi, Samuel Navalón, Antonio Ferrera y Uceda Leal. Éste último en su temporada de despedida de los ruedos.

La gesta de Marco Pérez

Tratando de emular a uno de los últimos niños prodigio del toreo, Julián López El Juli, el novillero salmantino Marco Pérez se encerrará el viernes 30 de mayo con seis novillos de Fuente Ymbro y El Freixo, propiedad de El Juli, para despedirse de novillero antes de tomar la alternativa en la plaza francesa de Nimes en la Feria de Pentecostés. La encerrona será una gesta que será su presentación y despedida de La Ventas, una plaza que ya pisó con éxito cuando era novillero sin caballos.

El resto de novilleros que harán el paseíllo en Las Ventas este San Isidro 2025 son los que más ambiente llevan del escalafón inferior: Javier Zulueta, Aarón Palacio, Sergio Sánchez y Fabio Jiménez, El Mene y Tomás Bastos. La que no está es Olga Casado, quien ha recibido en la gala de presentación de los carteles de San Isidro el premio Mujer y Tauromaquia tras dejar gran impresión en el Festival a favor de los afectados por la DANA celebrado en Vistalegre el 1 de diciembre.

Los toros para Madrid

En cuanto al elenco ganadero la Feria de San Isidro 2025 repite la tónica de los últimos años. Fuente Ymbro tendrá dos corridas de toros, una novillada y tres novillos para la encerrona de Marco Pérez. Hacen doblete: Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y tanto Conde de Mayalde como Alcurrucén cuentan con una corrida y una novillada.

Uno de los casos más sangrantes es la ausencia de Santiago Domecq que en la gala de San Isidro ha recibido un premio a la Ganadería de la temporada. Además hay corridas de: Victorino Martín, El Torero, José Escolar, Araúz de Robles, Adolfo Martín, El Pilar, El Puerto de San Lorenzo, Los Espartales, El Capea, José Enrique Fraile de Valdefresno, Pedraza de Yeltes, La Quinta, Dolores Aguirre, El Parralejo, Pedraza de Yeltes, Lagunajanda y Jandilla.

Todos los carteles de San Isidro 2025

Viernes 9 de mayo. Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Clemente (confirmación)

Sábado 10. Toros de El Pilar para Diego Urdiales, David Galván y Víctor Hernández

Domingo 11. Toros de Araúz de Robles para Morenito de Aranda, Fortes y Adrián de Torres

Martes 13. Novillos de Alcurrucén para Javier Zulueta, Aarón Palacio y Sergio Sánchez

Miércoles 14. Toros de Pedraza de Yeltes para Román, Jesús Enrique Colombo e Isaac Fonseca

Jueves 15. San Isidro. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Paco Ureña, David Galván y Alejandro Chicharro (confirmación)

Viernes 16. Toros de El Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Pablo Aguado y Fernando Adrián

Sábado 17. Toros de El Capea para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

Domingo 18. Toros de La Quinta para Uceda Leal, Daniel Luque y Emilio de Justo

Martes 20. Novillos de Conde de Mayalde para Fabio Jiménez, El Mene y Tomás Bastos

Miércoles 21. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Ginés Marín

Jueves 22. Corrida de la Prensa. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo

Viernes 23. Toros de Victoriano del Río para Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo

Sábado 24. Toros de Juan Pedro Domecq para Juan Ortega y Pablo Aguado, mano a mano

Domingo 25. Toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián y Tomás Rufo

Martes 27. Toros de Dolores Aguirre para Fernando Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla

Miércoles 28. Toros de Alcurrucén para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque

Jueves 29. Toros de El Torero para Diego Urdiales, Roca Rey y Rafael Serna (confirmación)

Viernes 30. Novillos de Fuente Ymbro y El Freixo para Marco Pérez en solitario

Sábado 31. Toros de Los Espartales para Diego Ventura, Duarte Fernandes y Sebastián Fernández (confirmación)

Domingo 1 de junio. Toros de Fuente Ymbro para Curro Díaz, Román y Diego San Román (confirmación)

Martes 3. Toros de José Escolar para Esaú Fernández, Gómez del Pilar y Miguel de Pablo

Miércoles 4. Toros de Lagunajanda para Manuel Escribano, Joselito Adame y Alejandro Peñaranda (confirmación)

Jueves 5. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez

Viernes 6. Toros de Conde de Mayalde para El Fandi, Samuel Navalón e Ismael Martín (confirmación)

Sábado 7. Toros de Adolfo Martín para Fernando Robleño, Antonio Ferrera y Manuel Escribano

Domingo 8. Corrida de la Beneficencia. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Fernando Adrián

Domingo 15. Corrida In Memoriam de Victorino Martín. Toros de Victorino Martín para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez

Carteles del primer tramo de la temporada antes de San Isidro

Domingo 23 de marzo. Toros de Adolfo Martín para Rafael de Julia, Damián Castaño y Adrián de Torres

Domingo 30. Novillos de Fuente Ymbro para Diego Bastos, Mariscal Ruiz (presentación) y Emiliano Osornio (presentación)

Domingo 6 de abril. Novillos de Hnos. Sánchez Herrero para Álvaro Chinchón, Manuel Caballero y Miguel Andrades

Domingo 13. Domingo de Ramos. Toros de Valdellán para Antonio Ferrera, David de Miranda y Alejandro Mora (confirmación)

Domingo 20. Domingo de Resurrección. Toros de Palha para Rafaelillo, Juan Leal y Francisco de Manuel

Domingo 27. Toros de Saltillo para Javier Castaño, Luis Gerpe y Cristóbal Reyes (confirmación)

Feria de la Comunidad de Madrid