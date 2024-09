Borja Jiménez: "La Fiesta está muy viva, ha vuelto otra vez la moda de querer ser taurinos"

La temporada taurina española de 2024 está a punto de concluir con dos ciclos que se solapan en Madrid y en Sevilla: la Feria de Otoño y la de San Miguel, respectivamente. Ambas citas no se podrán ver por televisión tras el comunicado del canal temático OneToro TV anunciando problemas financieros, pero sí van a contar con gran número de asistentes llegando a colgarse varios carteles de No Hay Billetes. Uno de los protagonistas de ambas ferias es el matador de toros sevillano Borja Jiménez (Espartinas, Sevilla, 1992). Este torero prácticamente olvidado hace dos años cogió el tren del éxito en la campaña de 2023 y en la de 2024 no se ha bajado de él. Ha sido el triunfador de San Isidro y de las Corridas Generales de Bilbao y ha dejado faenas para el recuerdo por toda la geografía española, incluidas plazas de relevancia como Valencia, Sevilla o Pamplona, donde cayó herido de gravedad.

Borja Jiménez se cita con Libertad Digital en la histórica sastrería de toreros Fermín, sita a pocos metros de la Puerta del Sol de Madrid. El matador de toros tiene encargados al sastre Antonio López dos vestidos que estrenará en Sevilla y Madrid y quiere echarles un vistazo aprovechando que tiene que llevar a que le arreglen otro. Un rato después en la terraza de una cafetería americana que ocupa el antiguo Café de Fornos, uno de los lugares donde había apasionadas tertulias taurinas en el Madrid de finales de XIX y principios del XX, el torero analiza su gran temporada, la situación de la Fiesta y su concepto del toreo.

Libertad Digital: La primera pregunta es de estricta actualidad. Has sido un torero al que sus éxitos televisados han servido para darse a conocer al aficionado y al gran público. ¿Qué opinas del comunicado de OneToro? ¿Crees que el sector debería buscar una solución para que no se pierdan las retransmisiones de las principales ferias?

Borja Jiménez: Habría que replantearse todo ese tema y que se busque una solución. Es fundamental que las corridas de toros, las novilladas, todos los festejos populares y los rejones se televisen. Es muy importante la televisión en en el sector de los toros y se debería buscar buscar alguna solución para eso. Aporta muchísimo, crea mucha afición y es importante que esté la televisión. Dios quiera que lo puedan solucionar lo antes posible.

Borja Jiménez en la sastrería de toreros Fermín | David Alonso Rincón

LD: A muchos toreros nunca les ha gustado que televisen sus corridas. No es tu caso.

BJ: Bueno, depende de la situación en la que estén, ¿no? La televisión te ayuda a darte a conocer, ayuda a que las grandes faenas se magnifiquen aún más y tengan mayor repercusión. A mí me ha servido una barbaridad. Con todas las todas las corridas que han sido en plazas importantes y en las que he podido triunfar, ha tenido mayor repercusión todavía por haber sido televisadas. Entonces para mí y en mi caso particular ha sido muy importante que me hayan televisado.

LD: Hace poco más de un año, después de esa ilusionante temporada de 2023, me comentaste tras una tienta en la finca cordobesa El Capricho que para consolidarte en el escalafón "hay que hacer cosas muy fuertes en las plazas y golpear muy fuerte". Visto lo visto estos meses te diría que lo has cumplido a rajatabla.

BJ: Sí, bueno (risas). Yo creo que que es para estar muy orgulloso y muy contento de la temporada que estoy haciendo ¿no? Todavía me quedan varias citas muy importantes, pero después del triunfo del año pasado, en mi primer año en las ferias, porque realmente este ha sido mi primer año en las ferias, llegar a Castellón, cortar las orejas y salir a hombros; cortar orejas en Valencia; dos tardes en Sevilla y las dos tardes cortando orejas; tres orejas en Madrid, siendo el triunfador de San Isidro en mi primer San Isidro después de 8 años; llegar a Pamplona y cortar otras dos orejas; llegar a Bilbao, cortar otras 3 orejas y ser el triunfador… Pues yo creo que son todos los puertos de montaña importante donde se ha golpeado, que era fundamental para situarme en el sitio donde estoy ahora mismo. Todavía queda mucho por conseguir. Obviamente tengo unos sueños en la cabeza. Todavía tengo que hacer muchas cosas para para llegar ahí, pero de momento vamos en el camino.

El año que viene seguramente estaré situado en primera fila de salida después de todo lo que está pasando en 2024

LD: En esa entrevista también me dijiste que los toreros que triunfáis os merecéis "la respuesta de los empresarios". ¿Han sonado los teléfonos como deberían o crees que tendrían que haber contado contigo en más ferias o en carteles más rematados? ¿Has notado algún tipo de veto?

Segunda salida de Borja Jiménez por la Puerta Grande de Las Ventas | EFE

BJ: Bueno, hace unos años un triunfo en Sevilla o en Madrid te abría esa misma noche todas las puertas de todos sitios, ¿no? Hoy en día, el toreo ha cambiado un poquito y ya no vale con un triunfo, sino con muchos y, en mi caso, así lo está siendo. Está habiendo muchos triunfos un día tras otro. Yo creo que a lo mejor me he quedado fuera de alguna feria, pero bueno, las cosas también hay que hacerlas despacio y no hay que tomar precipitación ninguna. Voy a terminar con 44 corridas de toros y eso que he perdido cuatro tardes con la cornada de Pamplona. Incluso así ha sido un año importante. He empezado a entrar en carteles buenos y cada vez estoy colocado los mejores días en las ferias. Eso se hace poco a poco, no puede llegar de la noche a la mañana. Para el año que viene seguramente estaré situado en primera fila de salida después de todo lo que está pasando este año.

LD: De torero revelación a realidad. ¿Dónde está el techo de Borja Jiménez?

BJ: Pues espero que muy alto, ¿no? Ahora mismo no sé cuál es. Sí es verdad que cada vez que voy toreando más seguido me voy encontrando mejor delante de los toros, les estoy haciendo más cosas, estoy toreando más a gusto y sacando realmente el toreo que yo llevo dentro. Este año he tenido faenas muy importantes y también en sitios importantes. Hay ciertas faenas clave que son: la de Sevilla al toro Baratero de Victorino Martín, que es una de las faenas mías del año; la faena a Dulce, obviamente, el toro de Victoriano del Río en Madrid o la faena de mi tercer toro de Fuente Ymbro en Bilbao.

LD: En la que no entró la espada.

BJ: Sí, una pena que pinchara ese toro, al que le pegué un pinchazo y una estocada, porque eran dos orejas muy rotundas. Pero incluso con un pinchazo pude cortarle la oreja en Bilbao, algo que no es fácil. Después en Salamanca han sido dos tardes muy claves también en mi carrera.

LD: Y la de Albacete también, ¿no?

El matador de toros Borja Jiménez en un momento de la entrevista | David Alonso Rincón

BJ: La de Albacete a ese toro de Domingo Hernández ha sido otra de las faenas del año. Son varias faenas que han sido en sitios muy importantes. Después sí es verdad que he toreado muy a gusto en otras plazas que no tienen a lo mejor tanta relevancia, pero en las que tienen de verdad repercusión he podido cuajar toros.

LD: En estos meses has competido con todas las figuras e, incluso, les has ganado la partida. Ahora vuelves a verte las caras con Roca Rey y Manzanares en Sevilla y con Fernando Adrián en Madrid en un mano a mano de alto voltaje con otro de los toreros emergentes. ¿Cómo te estás preparando para estas dos citas tan importantes?

BJ: Son dos citas claves porque es el final de temporada, son dos plazas que te sitúan en el sitio que uno busca si salen bien las cosas y, después, dos carteles de máxima responsabilidad. Uno con el maestro Manzanares y Roca Rey en Sevilla, en mi tierra, y es un cartel muy bueno para dar ese pasito adelante. Son las tardes que merecen la pena dar ese paso adelante y esperemos que lo podamos hacer ese día. Y después el mano a mano con Fernando Adrián en Madrid es un cartel que es muy de aficionados porque somos los dos únicos que hemos abierto la Puerta Grande de Madrid este año como matadores de toros. Juntarnos a los dos en la Feria de Otoño con una corrida de toros de categoría de Victoriano del Río, que es muy buena, pero también exige mucho, pues va a ser… (se queda pensativo y esboza una sonrisa) Yo creo que va a ser una corrida entretenida.

LD: Como figura emergente, ¿crees que la afición, sobre todo en plazas como Madrid o Sevilla, empezará a medirte con más severidad?

BJ: Sí, lo noto. Ya lo voy notando cuando voy a las plazas. Sí es verdad que también noto el cariño de la gente. En cuanto abro el capote o empiezo con la muleta están muy predispuestos a verme torear y eso es muy importante. Eso sí lo voy notando, pero también es verdad que ya voy notando cada vez más que exigen más. Que quieren ver a un Borja Jiménez en plenitud. Es verdad que si algo me caracteriza es entregarme a cada embestida, entregarme cada tarde, para buscar el toreo bueno. Y lo noto perfectamente cuando me entrego de verdad a las embestida de los toros, me asiento y me aplomo. La gente responde muy rápido y ese es el toreo que al público le gusta ver de mí y es lo que intento hacer cada tarde.

LD: En Salamanca, la tierra en la que vives desde hace unos años, has cumplido y has triunfado en tus dos comparecencias. ¿Cómo te ha recibido la afición de tu tierra de adopción?

Borja Jiménez en un momento de la entrevista | David Alonso Rincón

BJ: Salamanca es mi tierra de adopción como dices. Es una tierra donde llevo viviendo prácticamente ya casi tres años y allí me han acogido como un salmantino más desde el primer día que llegué. Fueron muy emocionante las dos tardes, pero la primera en especial. Por la mañana cuando me levanté se me venían los recuerdos la primera vez que fui a Salamanca sin saber si iba a torear alguna, si no iba a torear ninguna y todo era una incógnita. Fui allí a decir: Voy a echar la última gota de sudor que me queda para intentar conseguir mi sueño. Dejé toda una vida al lado. Me metí allí en Salamanca, me encerré y lo único que hacía es torear de salón. No hacía absolutamente otra cosa que echar seis o siete horas al día toreando de salón solo más el entrenamiento físico.

Ha sido una feria muy importante para mí y va a significar mucho en mi vida

Cuando me levanté esa mañana se me venían todos esos recuerdos. Desde la primera vez a esas horas de entrenamiento; los días que ya no he podido más tanto físicamente como mentalmente; llevar el cuerpo y la mente al límite tantas veces entrenando sin saber si iba a torear o no. Entonces todos esos recuerdos se me vinieron por la mañana y me emocioné mucho. Se me saltaban las lágrimas por la mañana y fue muy bonito por eso. Después de verme que me fui para allá sin tener nada a verme ahora en la situación en la que estoy; debutar en La Glorieta, una plaza con tanta categoría, y poder triunfar allí. Ver cómo me acogió toda Salamanca; que nada más que llegar a la plaza se volcó todo el mundo conmigo queriendo hacerse fotos; decirme todo el mundo lo orgulloso que estaba de mí, de lo que había conseguido y de la manera que lo había conseguido. Eso es bonito y uno se siente orgulloso de uno mismo por haber podido hacer eso. Encima pude hacer doblete al coger la sustitución de Morante y las dos tardes salir a hombros. Ha sido una feria muy importante para mí y va a significar mucho en mi vida.

LD: Has hablado de Morante quien ahora mismo está pasando un bache por sus problemas psicológicos y ha tenido que cortar la temporada. Es una pena que tenga que luchar también contra sí mismo.

BJ: Sí, es una pena lo que le está pasando al maestro Morante. Tiene que ser durísimo. Tener una enfermedad psicológica de ese nivel y lo tiene que estar pasando muy mal. Y después, hablando taurinamente, es un torero que no se puede sustituir. No hay torero que sustituya a Morante, un torero único, un torero para la historia y de los mejores que ha habido en la historia del toreo. Que yo haya sustituido a Morante es un privilegio para mí. Estoy sustituyendo al más grande, al único. Pero es una pena también que los aficionados, yo me considero muy buen aficionado aparte de torero, nos perdamos ver torear al maestro Morante por una enfermedad así que tiene que ser tan dura.

El matador de toros Borja Jiménez posando para LD en el centro de Madrid | David Alonso Rincón

LD: Volviendo a la temporada. Tras el gran triunfo de Bilbao eres el protagonista absoluto del 67º festival del Club Taurino de esta ciudad del 13 de octubre matando en solitario seis toros de Zalduendo.

BJ: Ese festival tiene muchísima categoría. Estos días antes de cerrar los seis toros pues lo estuve pensando. Quería hacer algo en agradecimiento a esta afición que me ha dado mucho porque Bilbao va a ser un antes y un después en mi carrera tras la tarde del 20 de agosto. Que sea el primer torero que haga ese gesto creo que va a quedar para mi historia y para la historia de Bilbao. Es algo que va a ser especial y único. Es verdad que ya encerrarte con seis toros es una presión y vamos a llevar toros fuertes, no vamos a llevar novillos. Encerrarte en Bilbao con seis toros no es nada fácil, obviamente, pero estoy feliz de poder hacerlo. Es el broche perfecto a una temporada que es histórica para mí.

Estoy convencido que la Fiesta está muy viva y a la vista está como Madrid y Sevilla se ponen todos los días

LD: ¿Cómo crees que se podría recuperar la asistencia de público a una plaza tan importante como Bilbao?

Borja Jiménez en un momento de la entrevista | David Alonso Rincón

BJ: Pues… (se queda pensativo). Al final cuando vas a la plaza ves cada vez más jóvenes. Yo noto algo en los aficionados más jóvenes que quieren ver a toreros de su edad. Se sienten identificados con los toreros también más jóvenes y es bueno que vayan saliendo cada vez más toreros. Que estén las figuras de siempre, pero con toreros más jóvenes para atraer también a ese público para renovar. Igual que se renuevan los aficionados se renueva el escalafón del torero. No quiere decir que sólo tenga que haber ahora jóvenes, sino que haya una competencia entre las figuras y los jóvenes que quieren coger el puesto de las figuras. Eso crea mucha afición y esa es una de las cosas clave para que vuelva ahí también gente a Bilbao y para que se llenen cada vez más las plazas. Está yendo mucha gente a los toros, pero estoy convencido de que a medida que se vaya haciendo eso va a ir entrando más gente.

LD: Hemos visto cómo se ha vuelto a atacar al mundo del toro desde el Gobierno. Estos días ha habido un intento de boicot por parte de Pacma en el Festival de San Sebastián a la película Tardes de soledad, pero luego hicieron una manifestación frente a Las Ventas y fue poca gente mientras en la Feria de Otoño se ha conseguido un récord de abonados de hace 15 años con más de 18.000 abonos vendidos. ¿Crees que la Fiesta está más viva?

BJ: Sí, totalmente. Vamos, es que estoy convencido que es así porque en las plazas se ve. Lo que te he comentado de los jóvenes. Es que hay muchísimos niños en los toros. Eso es lo que más me sorprende. Los niños te vienen cuando vas a entrar a la plaza y hay tantos pidiéndote fotografías o que les firmes una foto. Muchísimos niños de 10 o 12 años. Este año estoy teniendo suerte y en las vueltas al ruedo me acompañan muchas veces los niños. Se bajan al ruedo, me acompañan y eso lo que hace es crear afición. Estoy convencido que la Fiesta está muy viva y a la vista está como Madrid y Sevilla se ponen todos los días. Como se ponen prácticamente todas las plazas donde vas y hay gran asistencia de público. Parece que ha vuelto otra vez la moda de querer ser taurinos.

LD: A lo largo de este año se te ha visto una mayor regularidad con la espada y un toreo mucho más poderoso llevando al toro más sometido, pero sin perder la línea clásica. ¿Qué has notado en tu evolución como matador de toros y cuál crees que será el siguiente paso?

Borja Jiménez en la sastrería Fermín | D.A.R.

BJ: Lo que más he notado este año a medida que he ido toreando más ha sido que cada vez conozco más las embestidas de los toros. Cada vez las tengo más asimiladas. Cuando tú asimilas todos los diferentes tipos de embestida que hay en los toros en general más toros te sirven. Después yo busco una cosa que no es tener un concepto sólo. Lo que me obsesiona más del toreo es tener un concepto amplio, no abarcar todo lo que significa el concepto del toreo. Depende del animal que te salga poderlo torear de una manera u otra siempre estando dentro de tu estilo. A los toros que se mueven con fiereza poder bajarles las manos, abrir más el compás y romperte con ellos. El toro que embiste más a media altura o más despacio ponerte derecho y torearlo con gusto. Ese cambio de toreo de un animal a otro hace que te sirvan muchísimos toros. Uno de los referentes míos ha sido el maestro Manzanares padre que tenía esa manera distinta de torear a un toro u otro. Creo que los grandes del toreo, los que han marcado una época y la historia en el toreo, han sido a los que les han servido el 90% de los toros, pero toreando siempre buscando el toreo bueno.

Los grandes del toreo han sido a los que les han servido el 90% de los toros

Eso es lo que yo busco siempre. Poderle al toro, pero para torear bien. Me gusta mucho echarme los toros atrás, engancharlos adelante y redondear mucho los muletazos. Creo que ahí el muletazo coge una profundidad tremenda. Sí es verdad que a los toros le exige mucho y hay toros que te aguantan menos, pero ahí está ese equilibrio. Al final, cuando te metes en esa mentalidad te diviertes peleando delante de los toros. Te diviertes porque cada vez le vas buscando una cosa distinta y no para la mente de pensar cómo meterle mano a un toro u otro. Por ejemplo, un toro que vaya para adentro, que tenga a lo mejor un punto de mansito, torearlo de una manera y cuando va para afuera apretarlo de otra. Ese cambio es lo que a mí me gusta. Pasar de estar con una colocación arrebatado a ponerte natural o ponerte natural y cuando venga el toro arrebatarte. Para mí ese es el toreo.

LD: Sueles hacer un inicio de faena por bajo donde llevas a los toros muy sometidos.

Borja Jiménez en Las Ventas | EFE

BJ: Sí, es fundamental. El capote, la lidia y los inicios son los que marcan lo que te va a hacer el toro después durante la faena. Es muy importante hacer las cosas muy bien con el capote porque hay toros que empiezan a embestir desde primera hora y terminan tal cual empiezan, pero la gran mayoría no. A la gran mayoría los tienes que educar, por así decirlo, y mostrarles esos caminos para que ellos rompan para adelante. Entonces por eso son tan importantes la lidia, la colocación y los terrenos. No en todos los terrenos embisten igual los toros. Igual que los trazos y las alturas en la muleta. Eso hace que el animal se sienta cómodo. Si lo aciertas en los trazos hace que se sienta cómodo y cada vez embista mejor.

LD: Punto final de la temporada española en cuatro plazas de primera (Sevilla, Madrid, Zaragoza y Bilbao) y luego haces las maletas para debutar en las principales plazas americanas como la limeña Acho o La México. ¿Un sueño cumplido?

BJ: Sí, totalmente. Uno de los sueños que voy a cumplir es hacer campaña en América y confirmar la alternativa en la Monumental de México. Me hace una especial ilusión porque yo debuté con caballos allí. Mis dos primeras novilladas con caballos fueron allí en el año 2012. Ahora hacerlo de matador de toros doce años después es algo que me ilusiona una barbaridad. Me hace mucha ilusión torear en Acho. Es una plaza de una categoría tremenda. Todas las figuras del toreo históricas han pasado por allí y han hecho grandes faenas. Yo recuerdo de novillero que en México en las novilladas no había mucha gente, pero los olés sonaban rotundos. Yo sueño con llenar un día la Plaza México hasta arriba y escuchar esos olés mientras estoy toreando. Eso tiene que ser algo fuera de lo normal. Algo que.... (se frota el brazo) mientras te lo estoy contando se me está poniendo la piel de gallina. Imagínate vivirlo mientras que estás toreando.

LD: Ya para terminar, estos días va a hacer un año de la tarde en Las Ventas en la que cortaste tres orejas en la corrida de Victorino Martín y saliste por primera vez por la Puerta Grande. ¿Qué recuerdos tienes de esa tarde? ¿Recordarla te da fuerza para volver a Madrid e intentar repetirlo?

BJ: Esa tarde fue la que ha marcado mi vida tanto profesional como personal. Ahí fue donde todo empezó a cambiar de verdad. Iba dando motivos poquito a poco, pero Madrid fue la que me puso en el camino de verdad, la que me puso en las ferias. Y, además, fue una tarde muy emocionante con la corrida de Victorino. Cortar las orejas a una corrida de Victorino en Madrid es algo muy fuerte. Además de todo lo que ha significado para mí profesionalmente hay una anécdota muy bonita que es lo que más me quedo para mi vida personal.

Primera Puerta Grande de Borja Jiménez en Las Ventas | EFE

Mi madre no viene nunca a los toros y porque lo pasa muy mal y no viene a la plaza. Ese día estaba en Madrid, pero no entró en la plaza y cuando salí a hombros la vi que estaba allí y le agarré la mano y le dije: ¡Lo conseguimos! Me emociono cuando lo cuento porque es algo bonito. Ese es el recuerdo más bonito que tengo de esta tarde y la voy a recordar siempre por eso. Al final mi familia ha sido la que me ha apoyado en todos estos años que no estaba toreando y fueron ellos los que me dijeron que no me aburriera, que tirara para adelante. Ha habido momentos muy difíciles, sobre todo psicológicamente, de estar tú entregado a la profesión, de darlo todo y ver que no hay ninguna respuesta, ni de contratos, ni de reconocimiento en ningún sentido, ni de nada. Eso es duro. Y son ellos los que han confiado en mí. Es una pena que no haya fotos de ese momento, no encuentro ninguna foto por ahí, porque esa es la foto de mi vida, pero lo tengo en la retina. Lo tengo bien guardado.