Gonzalo Caballero regresa a los ruedos en Las Rozas en un cartel con figuras y precios populares

El próximo sábado 28 de marzo se celebra el II Festival de Primavera de Las Rozas, que comenzará con una corrida de toros a las 17:30 y, tras el festejo, un show de Los Meconios en el Centro Multiusos Alcalde Bonifacio de Santiago —una plaza de toros cubierta que evitará las inclemencias del tiempo— que concluirá con la actuación de un DJ. El Ayuntamiento de Las Rozas ha programado este evento con precios populares de 20 euros.

El festejo taurino será el regreso a los ruedos del matador de toros madrileño Gonzalo Caballero tras su lesión de hombro y con la vista puesta en su vuelta a Las Ventas el 10 de mayo en la corrida de Conde de Mayalde junto a David Galván y Román. En Las Rozas, Sebastian Castella y José María Manzanares arroparán a Caballero en su reaparición ante los toros de Núñez de Tarifa.

El último fin de semana de marzo será muy taurino en la Comunidad de Madrid con festejos en varias localidades en el inicio de la Semana Santa, incluida la propia capital donde el domingo 29, Domingo de Ramos, se celebra una corrida con toros de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez, que confirmará la alternativa. El mismo 28, en San Agustín de Guadalix, se celebra el primer festejo de la Copa Chenel 2026. Se lidiarán toros de Partido de Resina y Miranda y Moreno para Tomás Campos, Héctor Gutiérrez y Mario Navas.

La temporada taurina está este mes de marzo a pleno rendimiento con la Feria de Olivenza ya concluida con enorme éxito artístico y con el inicio de las ferias de La Magdalena de Castellón y las Fallas de Valencia. En Illescas también hay toros por la Feria del Milagro mientras que el resto del planeta toro se despereza con numerosos festejos en otras zonas de la geografía española.