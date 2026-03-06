Las Ventas vuelve a batir el récord de abonados en la Feria de San Isidro 2026

La temporada taurina 2026 ha comenzado con gran expectación por el regreso de Morante de la Puebla, quien finalmente hará campaña pero alejado de la capital de España para no ensombrecer lo sucedido el pasado 12 de octubre cuando se "quitó la coleta" ante la mirada atónita del público en el centro del ruedo de Las Ventas. Sin embargo, la ausencia del cigarrero de los carteles de la Feria de San Isidro no ha impedido que la empresa Plaza 1 haya conseguido un nuevo récord de abonados.

Las cifras que consiguió en la pasada Feria de Otoño rozando los 20.000 abonados (19.428) fueron un éxito que se trasladó al cómputo general de la temporada en Las Ventas. Una temporada histórica por todo lo que tiene que ver con Morante de la Puebla en la que los 62 festejos celebrados entre el 23 de marzo y el 12 de octubre de 2025 congregaron a más de un millón de espectadores (1.008.226). En 2026 se podrían batir esas cifras. Esta semana se ha cerrado la campaña de renovación de la Feria de San Isidro con un nuevo récord de abonados en el principal ciclo taurino. Cabe recordar que en la Feria de Otoño suele haber más abonados al ser más corta en comparación con los festejos primaverales que suponen un mes casi al completo de actividad taurina en el coso madrileño.

Esta Feria de San Isidro Las Ventas va a contar con 18.520 abonados, casi 1.000 más (948) que en 2025. Un récord que desde Plaza 1 celebran porque demuestra que "Madrid y Las Ventas son, sin duda alguna, el corazón del toreo". Desde hace cuatro años, con la liberalización de los precios de las entradas que hace más rentable a los aficionados abonarse por el alza en los mismos, el crecimiento en abonados durante la Feria de San Isidro ha sido exponencial batiendo cada año las marcas del anterior. Además, este viernes se han puesto a la venta tanto online como en la taquilla de Las Ventas las entradas sueltas para el principal escaparate de los toreros en la temporada taurina.

Una campaña que arranca en la Monumental de la calle de Alcalá el próximo domingo 22 de marzo con una corrida de Cuadri para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. El resto de festejos de la primera parte de esta temporada en Las Ventas ya están anunciados. En Madrid hay toros todos los domingos de marzo y abril y entre mayo y mediados de junio se celebran la Feria de la Comunidad de Madrid y la Feria de San Isidro.

Todos los festejos de la primera parte de la temporada en Madrid

Domingo 22 de marzo. Toros de Cuadri para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar

Domingo 29 (Domingo de Ramos). Toros de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez (confirmación de alternativa)

Domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección). Toros de Martín Lorca para Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román

Domingo 12. Novillos de Hnos. Sánchez herrero para Jesús Romero (presentación), Mariscal Ruiz y Pedro Andrés (presentación)

Domingo 19. Novillos de Antonio Palla para El Mella, Cid de María y Tomás Bastos

Domingo 26. Toros de Palha para Sánchez Vara, Fco. José Espada y Luis Gerpe

Feria de la Comunidad de Madrid

Viernes 1 de mayo. Novillos de ganaderías de la CAM para David López, Álvaro Serrano (presentación) y Joel Ramírez (presentación)

Sábado 2. Corrida Goyesca. Toros de El Pilar para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés

Domingo 3. Novillos de Couto de Fornilhos para Mario Arruza (presentación), Cristian González (presentación) y Juan Alberto Torrijos

San Isidro 2026