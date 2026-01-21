Morante de la Puebla reaparecerá el Domingo de Resurrección en La Maestranza de Sevilla

Morante de la Puebla reaparecerá en el Domingo de Resurrección en Sevilla. Apenas tres meses más tarde de que el diestro se cortara la coleta en la plaza madrileña de Las Ventas, Zabala de la Serna ha avanzado en El Mundo que el toreo podrá volver a disfrutar de una de sus grandes figuras el 5 de abril en La Maestranza, junto a los nombres de Roca Rey y David de Miranda.

El torero se reunió con Garzón a principios de diciembre en Marinha Grande – Portugal – y después de la festividad de Reyes en La Puebla del Río. Del encuentro, una noticia esperada por muchos: su regreso. Los carteles se presentarán el próximo 9 de febrero en Cartuja Center y la figura de Morante estará presente en Resurrección. Además, se contará con el diestro dos tardes en la Feria de Abril, otra en San Miguel y un quinto paseíllo en la tarde del Corpus.

Los adiós que nunca se cumplieron

Hasta en cuatro ocasiones Morante de la Puebla se ha despedido, sin alcanzar posteriormente el año sin torear. De la primera han pasado 22 años, fue en 2004. El torero anunció que estaba sometido a tratamiento psiquiátrico y que, por lo menos a corto plazo, le resultaba "psicológicamente imposible volver a torear".

En 2007, después de matar seis toros en solitario en la Corrida de la Beneficencia de Madrid anunció su despedida por "pérdida de la ilusión". Antes de ello, entregó los honorarios recibidos a una orden religiosa. Regresó un año más tarde.

Su tercer adiós fue en el verano de 2017, tras un mano a mano con El Juli en El Puerto de Santa María, se manifestó aburrido del sistema taurino: "Los veterinarios y los presidentes me han hartado; el toro es demasiado grande para el toreo de arte", señaló el diestro. De nuevo, tan solo pasó un año hasta su vuelta en la plaza de Jerez de la Frontera.

La última despedida fue en la plaza de toros de Las Ventas el pasado 12 de octubre de 2025. Morante de la Puebla se cortó la coleta, pero unos días más tarde confesó en New York Times: "No es una retirada, es un descanso". Como ampliación de la frase que pronunció en la habitación 219 del hotel Wellington la misma noche de su adiós: "Me la he quitado". Por lo que todo indica que no fue un punto y final, si no un respiro.