Sólo ha pasado un mes del día en el que Morante de la Puebla se fue al centro de Las Ventas tras cortar dos orejas en la Corrida de la Hispanidad y quitarse entre lágrimas la castañeta con la que recogía el pelo de su cabeza. Un gesto que simbolizaba una inesperada retirada que dejó en shock al mundo del toro y una noticia que dio la vuelta al mundo. El genio cigarrero se había cortado la coleta aunque ya esa misma noche matizaba que se la había "quitado".

El pasado 12 de octubre puso fin en Las Ventas a una temporada histórica. Una campaña que había arrancado en Almendralejo el 30 de marzo después de un invierno de dudas en el que se había sometido en Portugal a una dura terapia para tratar un problema mental que lleva arrastrando desde hace décadas. Este trastorno disociativo ha estado siempre presente en su carrera. Tras Almendralejo llegaron cincuenta festejos por toda la geografía española y varias cumbres artísticas: Sevilla, Jerez, Salamanca, Pamplona, Aranjuez, El Puerto de Santa María… y Madrid.

En Las Ventas hizo historia en cuatro festejos y por diversos motivos: la gran faena sin premio en la Corrida de la Prensa al toro Seminarista de Garcigrande; la Puerta Grande en la Corrida de la Beneficencia; el festival a favor de erigir una estatua a Antoñete y la Puerta Grande en la Corrida de la Hispanidad. La temporada taurina 2025 es la de Morante y su apoteósica salida a hombros de la Monumental de la calle de Alcalá hacia el Hotel Wellington.

Morante en The New York Times

El repentino adiós del cigarrero ha sido seguido de semanas de silencio sobre dónde se encontraba Morante rumiando la decisión que hizo temblar los cimientos del toreo contemporáneo. Hasta hoy. Un mes después de la histórica jornada del 12 de octubre el cigarrero ha reaparecido en las páginas del diario estadounidense The New York Times alimentando la posibilidad de un regreso a los ruedos que ha hecho correr ríos de tinta desde el mismo momento en el que tomó la decisión.

En el reportaje en el que el periodista de The New York Times se desplaza hasta La Puebla del Río y entra en el refugio de Morante en la Huerta de San Antonio el cronista llena el texto de alusiones a Santiago Abascal, líder de Vox, al que el cigarrero brindó el hasta ahora último toro de su carrera. Abascal, según Morante,"no sabe mucho" de toros puntualiza en el texto. Sobre el problema mental que le atenaza ha dicho que ha "decidido parar antes de caerme" y que hablar de eso "es más difícil ponerse delante de un toro". También habló de la rivalidad con Roca Rey a lo largo del verano y su reconciliación en Sevilla casi antes de terminar la campaña. Sobre las rivalidades dijo que le parecen bien "pero siempre que sea noble y delante del toro".

Para finalizar, Morante de la Puebla dijo que tras la decisión de parar no tenía otros intereses, "nada de nada", y sobre la gran duda de si volverá a los ruedos dio esperanzas a la legión de morantistas que llevan de duelo desde la tarde del pasado 12 de octubre. "No le llamemos una retirada completa. Es un descanso", apuntó.