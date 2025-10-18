Una semana sin Morante y la afición de Las Ventas ya sueña con su regreso: "Toreará en San Isidro"

Ha pasado una semana desde que José Antonio Morante de la Puebla sorprendiese a casi 23.000 aficionados que abarrotaban La Monumental para asistir a la última corrida de la temporada taurina. El cartel lo encabezaba el genio de La Puebla, que culminó su mejor temporada quitándose la coleta en el centro del ruedo, es decir, retirándose, colgando el traje de luces. Algo que muchos aficionados no quieren creer y ya sueñan con su regreso. "Toreará aquí en Madrid, en San Isidro del año que viene", augura el dueño del bar El Ruedo en declaraciones a Libertad Digital, en las que también ha asegurado que no le preocupa la retirada de Morante en términos de afluencia porque Las Ventas "se seguirá llenando".

En este contexto, varios aficionados han expresado su deseo de volver a ver sobre el albero a Morante: "Quiero pensar que, en algún momento, volverá otra vez". Así, otros han hecho referencia a su dilatada experiencia para concluir que no se ha conocido "a ningún torero que se haya retirado definitivamente; todos, por una causa o por otra, han vuelto". "Lo más probable es que no vuelva; es muy raro que se haya despedido en Madrid y no en Sevilla porque él es un torero de Sevilla", ha apuntado otro deslizando que en un futuro, y cuando el maestro haya descansado, este puede volver a reaparecer en La Maestranza. "Lo veremos más por las plazas. A mí me da que esto será un punto y aparte y no un punto y final", ha sentenciado otro.

Sin embargo, algunos son más pesimistas en cuanto a una futurible vuelta de Morante después de su magnífica despedida, que se ha dado en lo más alto de su carrera y con dos puertas grandes en una misma temporada en La Monumental, donde jamás había cruzado el umbral de la Puerta Grande. "Se ha quitado la coleta, hay muchos que han vuelto pero yo creo que él no", ha dicho otro de los interrogados por LD, cuya argumentación ha sido seguida por un aficionado, que ha aseverado que Morante "ya lo tiene todo hecho".

¿Dejarán de ir los morantistas a los toros?

En este sentido, los comercios de alrededor de Las Ventas no prevén que vaya a haber una caída de afluencia a la tauromaquia y esperan que el hueco inasumible que ha dejado el genio de La Puebla lo ocupe otro gran torero que sea capaz de movilizar a los aficionados tanto como lo ha sido Morante al final de su carrera, ya que durante dos décadas, a pesar de ser una figura del toreo, este no llamaba a tantas personas a las plazas por ser "un torero de arte". "Es muy difícil que haya otro torero tan genial. Saldrá, pero tardará mucho tiempo", ha sentenciado un aficionado.

En cualquier caso, la afición taurina parece coincidir en que la gran pérdida que supondrá la ausencia de Morante en el ruedo puede, pero no debe afectar a la tauromaquia de forma negativa. Ya que, según ha dicho uno de los preguntados por este diario, "a los toros hay que venir a los toros, y no a los toreros".