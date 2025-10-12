Morante de la Puebla se corta la coleta tras un nuevo triunfo en Las Ventas

La Plaza de Toros de Las Ventas ha vivido una tarde de domingo histórica en la que Morante de la Puebla se ha cortado la coleta. El cigarrero acababa de desorejar al toro Tripulante, de la ganadería de Garcigrande, y tras la vuelta al ruedo se ha ido al centro del ruedo y, entre lágrimas, se ha quitado el postizo. De esta forma simbólica el genio de La Puebla del Río anunciaba su retirada de los ruedos.

Morante, que afrontaba una jornada doble este 12 de octubre, trenzó el paseíllo junto a Fernando Robleño, quien también se retiró del toreo en la Corrida de la Hispanidad, y el ganador de la Copa Chenel 2025, Sergio Rodríguez, que confirmaba alternativa. El cigarrero había elegido un vestido lila y oro en homenaje a Antonio Chenel Antoñete. Un guiño más al torero madrileño, que gracias a Morante ya tiene una estatua en la explanada de Las Ventas, tras haber lidiado en el festival matinal celebrado en la Monumental de la Calle de Alcalá un toro blanco de Osborne cortando una oreja.

El cigarrero brindó su primer toro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien le dijo: "Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente". Sin embargo, el enorme toro de Garcigrande no ha dado opciones a Morante que ha abreviado la faena. Cuando Tripulante, el cuarto de la tarde, colorado y con ojo de perdiz, salió por chiqueros pocos en Las Ventas imaginaban lo que iba a suceder minutos después. En un lance el toro volteó al de La Puebla que se quedó tendido en el centro del ruedo dejando sin respiración a las casi 23.000 almas que estaban en la Monumental.

Tras recomponerse en el callejón, Morante salió de nuevo al ruedo provocando un delirio en el público. Brindó la muerte de Tripulante al líder de Vox, Santiago Abascal, y se fue hacia su oponente al que hizo una faena centrada en la mano derecha que hizo rugir a Las Ventas. La coronó con una estocada en todo lo alto y la benevolencia presidencial le otorgó las dos orejas. Una vez concluida la vuelta al ruedo se fue hacia el centro de la Monumental donde él mismo se deshizo entre lágrimas de la castañeta poniendo fin así a su carrera y a una temporada extraordinaria.

Apoteósico final

Morante de la Puebla ha abandonado la Monumental en volandas. El cántico: "Jo-sean-tonio, Morante de la Puebla", el grito de guerra del morantismo, atronaba en la explanada de Las Ventas. Con las estatuas de Yiyo y Antoñete, su última gran aportación, custodiando una multitudinaria salida empañada por una excesiva actuación policial.

La muchedumbre, que casi lo lanza al suelo en varias ocasiones, no se ha dispersado pese a las porras de la policía y ha continuado calle Alcalá arriba hasta el Hotel Wellington. Centenares de aficionados han esperado pacientemente a que Morante saliera a saludar. El cigarrero se asomó a la terraza del hotel de los toreros y besó la bandera de España.

La jornada doble del 12 de octubre pasará a la historia del toro. Una emotiva mañana en la que se pudieron triunfar a grandes figuras de otros tiempos como Curro Vázquez o César Rincón. Y una histórica Corrida de la Hispanidad en la que el cigarrero ha rendido Las Ventas con una Puerta Grande sentimental. Es un premio de Madrid al torero que se echó sobre sus hombros la tauromaquia tras la pandemia.