La empresa que gestiona la Monumental de Las Ventas, Plaza 1, ha vuelto a batir récord de abonados llegando a casi los 20.000 (19.428), una cifra que muestra el buen estado de salud de la Fiesta en la capital de España. Los toros en Madrid están de moda y desde la llegada de Rafael García Garrido y Simón Casas a la gestión del coso de la Calle de Alcalá en 2017 el número de abonados en la Feria de Otoño, el ciclo con más abonados del año taurino en Madrid, se ha incrementado un 25%.

En esta Feria de Otoño, que aún se desconoce si se televisará o no tanto por One Toro como por TeleMadrid, homenajea por partida doble a dos grandes toreros del siglo XX que son toreros del gusto de la afición madrileña: por un lado a Paco Camino en la confección del cartel y por otro a Antonio Chenel Antoñete en un festival para recaudar fondos y construir una estatua para colocarla en el entorno de Las Ventas.

Este festival ha sido impulsado por Morante de la Puebla quien actuará en Las Ventas en la mañana del 12 de octubre junto a toreros retirados como Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce y Julio Aparicio y la novillera Olga Casado para homenajear al maestro Antoñete. El propio Morante también hará el paseíllo en Las Ventas en la Corrida de la Hispanidad horas después del festival en un encierro de Garcigrande en el también se despedirá de su afición y del toreo Fernando Robleño y confirmará alternativa el vencedor de la Copa Chenel 2025, Sergio Rodríguez.

Tras la renovación y venta de nuevos abonos, que concluyó el pasado martes, en la madrugada del 18 de septiembre salen a la venta las entradas sueltas de la Feria de Otoño 2025 en la web oficial de Las Ventas. El récord de abonados de casi 20.000 dejará cerca de 3.000 entradas por festejo para comprar. Unas cifras que auguran muy buenas entradas en todo el ciclo.

Una Feria de Otoño sin Roca Rey

La ausencia de Roca Rey es la más destacada de un ciclo que cuenta con toreros como Fortes, Víctor Hernández, Talavante, Borja Jiménez o Tomás Rufo que se han ganado en el ruedo de Las Ventas y a lo largo de esta temporada la participación en el cierre de la campaña taurina en la capital de España. La Feria de Otoño 2025 comienza el jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el Día de la Hispanidad en dos fines de semana consecutivos de toros en Madrid. Contará con el festival para Antoñete, cinco corridas de toros y tres novilladas, dos con picadores y una sin los del castoreño que es el final del certamen Camino hacia Las Ventas.

El ciclo otoñal arranca el 2 de octubre con una novillada de Antonio López Gibaja para Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas. Continua con la corrida de Victoriano del Río el viernes 3 para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El sábado 4, la esperada confirmación de alternativa de Jarocho con Talavante de padrino y Pablo Aguado de testigo ante toros de Domingo Hernández. El primer fin de semana se cierra con un encierro de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

El segundo fin de semana y último de la temporada taurina en Madrid comienza el jueves 9 de octubre con la final del ciclo de novilladas Camino hacia Las Ventas, continua al día siguiente con la novillada de Fuente Ymbro para Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis. El sábado 11 David Galván, Román y Ginés Marín lidian un encierro de Victorino Martín. Para el domingo 12 hay doble sesión en Las Ventas con el doblete de Morante. Por la mañana a las 12:00h el festival de Antoñete y por la tarde a las 18:00h la Corrida de la Hispanidad.

Todos los carteles de la Feria de Otoño 2025