El doblete de Morante de la Puebla en Las Ventas el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ya es oficial. El cigarrero pondrá el broche de oro a la temporada taurina en la capital de España toreando por la mañana el festival benéfico para erigir una estatua a Antonio Chenel Antoñete y por la tarde la Corrida de la Hispanidad junto con Fernando Robleño, que se despide de Madrid, y el ganador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez, que confirmará la alternativa.

Este 2025, convertido en el mundo taurino en el año Morante por su histórica temporada, cuenta ya con varios hitos alcanzados por el torero de La Puebla del Río. Uno es la faena que le convirtió en auténtico triunfador de San Isidro en la Corrida de la Prensa, otra la Puerta Grande que consiguió el día de la Beneficencia además de triunfos en Sevilla, Pamplona, El Puerto de Santa María, Jerez, el eterno natural de Nazaré… Una campaña antológica que se ha visto frenada por la cornada recibida en Pontevedra que le tendrá en dique seco hasta que pueda volver a torear.

Morante es el gran impulsor del festival benéfico en la mañana del 12 de octubre a las 12 de la mañana a favor de Antoñete en la Monumental de Las Ventas. Lleva meses detrás de la organización de este festejo que contará con toreros retirados como Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce y Julio Aparicio; el propio Morante y la novillera con picadores Olga Casado. Sin embargo, los madrileños podrán verle torear cerca de la capital hasta en cinco ocasiones antes de la Feria de Otoño.

La Feria de Otoño 2025

Una vez que termine el mes de septiembre en Las Ventas con las corridas y novilladas de corte torista la Feria de Otoño 2025 arranca el jueves 2 de octubre con una novillada de Antonio López Gibaja para Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas. El serial con el que acaba la temporada taurina en Madrid, antes del comienzo de las obras en la Monumental que mantienen la incertidumbre sobre la campaña 2026, este año homenajea al maestro Paco Camino, fallecido en 2024.

La Feria de Otoño e celebrará en los dos primeros fines de semana de octubre de jueves a domingo y cuenta con dos novilladas con picadores, una sin picadores, cinco corridas de toros y el festival benéfico del 12 de octubre.

El cartel de la Feria de Otoño

El primer fin de semana continua el viernes 3 de octubre se lidian toros Victoriano del Río por Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo; el sábado 4, toros de Domingo Hernández para Talavante, el otro triunfador de San Isidro 2025, Pablo Aguado y Jarocho, que confirma la alternativa tras quedarse fuera de San Isidro. El domingo 5 se cierra el primer fin de semana con una corrida de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

El segundo fin de semana arranca el jueves 9 con la final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas. El viernes 10 hay anunciada una novillada de Fuente Ymbro para Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis; el sábado 11, una corrida de Victorino Martín para David Galván, Román y Ginés Marín y el domingo 12 el doblete de Morante.

El año pasado se batió el récord de abonados en Otoño y si se mantienen los números de lo que llevamos de temporada en Madrid podría suceder lo mismo. El 1 de septiembre comienza la renovación de los abonos que durará hasta el día 15 incluido. El 16 será el día para comprar nuevos abonos sobre localidades disponibles y no renovadas y el 18 la venta de entradas sueltas a las 00:00 horas de manera online y a las 10:00 en las taquillas de Las Ventas.

Todos los carteles de la Feria de Otoño 2025