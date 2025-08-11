La cornada a Morante da un vuelco la temporada taurina en plena polémica con Roca Rey: hasta quince días de baja

El líder del escalafón, el torero que llena las plazas y el que pone de acuerdo a crítica, afición y público, Morante de la Puebla, cayó herido en la plaza de toros de Pontevedra el pasado domingo por una cornada "en el tercio medio del muslo derecho con dos trayectorias. Una inferior de unos 12 centímetros subcutánea y otra trayectoria ascendente de otros 5-6 centímetros que coge el borde del abductor mayor".

Así reza el parte firmado por Pedro Gil, el médico del coso de San Roque, que en una entrevista en el programa El Séptimo Toro aseguró que la cornada recibida en Pontevedra podría tener de baja al diestro cigarrero "entre diez y quince días". Morante, según su entorno en unas declaraciones recogidas por Mundotoro, ha pasado la noche sin fiebre y se encuentra bien de ánimo y podría viajar hoy mismo a Sevilla para continuar su recuperación.

Morante de la Puebla estaba en la única localidad gallega que celebra corridas de toros por la Feria de La Peregrina. Horas antes, el sábado 9, era noticia por salir a hombros de la Plaza Real del Puerto de Santa María junto a Roca Rey y Daniel Crespo. En esa corrida la tensión acumulada entre el torero cigarrero y el limeño en los últimos meses por varios desencuentros estalló a raíz de un quite de Roca Rey en el cuarto toro después de un barullo durante el tercio de varas y que el animal acudiera hasta en cuatro ocasiones a su cita con la puya del picador de Morante.

El genio de La Puebla del Río recriminó a Roca Rey que hiciera el quite cuando según el reglamento no podía hacerlo y acto seguido el peruano le espetó: "maestro, fúmate un purito despacito". Las imágenes de este enganchón, con los toreros mirándose con malas caras y señalándose, han recordado a las rivalidades de antaño y muchos aficionados las han celebrado. Sin embargo, tras la cornada a Morante la preocupación entre la afición por si podrán volver a ver a ambos matadores de toros de nuevo juntos esta temporada.

La siguiente corrida en la que coinciden es la que está anunciada en Gijón para el próximo sábado 16 de agosto y al día siguiente en Ciudad Real. Además, en lo que resta de temporada por ahora se vuelven a ver las caras el 26 de agosto en Cuenca, el 12 de septiembre en Valladolid, el 13 en Albacete, el 28 en Sevilla y el 4 de octubre en Úbeda.

El toro de Garcigrande venía quedándose cortito, durmiéndose, apagándose por debajo. El maestro,no le pierde un paso, consentía a pulso, en los medios,tan de verdad y ceñido siempre. En una de esas, al ligar el de pecho,lo prendió, también como a cámara lenta.

Alberto di Lolli pic.twitter.com/6qU8C2JGGN — La Esencia del Toreo (@EsenciaToreo) August 11, 2025

¿Cuántas corridas se perderá Morante?

Es sabido que los plazos de recuperación en los toreros tras un percance distan mucho de los que los médicos les disponen. Sin embargo, Morante cumplirá en octubre 46 años. No ha sido un torero muy castigado por las cornadas a lo largo de su carrera, pero sí que ha estado afectado por problemas psicológicos graves que, como en la temporada pasada, le tuvieron durante mucho tiempo alejado de los ruedos. Esta campaña el diestro cigarrero había vuelto de su última recaída mejor que nunca y con una regularidad y una maestría que le abrió por primera vez en su vida la Puerta Grande de Las Ventas.

El primer aviso lo recibió hace unos días en Palma de Mallorca donde fue prendido por un toro sin consecuencias. Al día siguiente en Marbella fue cogido en el 4º toro al que tras la aparatosa voltereta le cortó el rabo. Horas después en El Puerto de Santa María se le vio mermado en la cadera por el golpe en Marbella y tuvo un susto con su segundo toro. Muchos aficionados aseguraban en redes sociales al conocer la noticia de la cornada de Pontevedra que "se veía venir" por lo mucho que estaba exponiendo el cigarrero esta temporada. Con un toreo clásico y profundo y pasándose los toros más cerca que nadie, Morante últimamente pisaba un terreno "que quema", según el argot taurino.

La cornada de Pontevedra y su recuperación ha puesto patas arriba la temporada en la que iba líder del escalafón con 33 festejos. Esta tarde tenía que torear en Huesca y será sustituido por Manuel Escribano. El viernes 15 está anunciado en San Sebastián, el 16 en Gijón, el 17 en Ciudad Real y el 18 en Málaga. Morante, que en los últimos años se ha convertido en un torero taquillero que suele colgar el No Hay Billetes donde se anuncia es un reclamo para los empresarios a la hora de confeccionar sus ferias.

En la capital de la Costa del Sol repite el día 20 antes de ir a Bilbao el 22. El 23 está anunciado en Cieza, el 24 en Toro, el 25 en Almagro y el 26 en Cuenca. Con una jornada de descanso entre medias torear el 28 en Almería, el 29 en Alcalá de Henares, el 30 en Linares y el 31 en San Sebastián de los Reyes. Así cierra el mes de agosto. En septiembre tiene cerrados el 1 en Palencia, el 2 en Colmenar Viejo, el 3 en Melilla, el 6 en Aranjuez, el 7 en Villanueva del Arzobispo, el 8 en Don Benito, el 9 en Navalcarnero, el 12 en Valladolid, el 13 en Albacete, el 15 en Murcia, el 18 en Guadalajara, el 19 en Salamanca y el 20 en Almodóvar del Campo.

En Salamanca, donde hizo una de las grandes faenas de la temporada el pasado mes de junio cortado un rabo, repite el 21 de septiembre. El 24 torea en Logroño y el 28 vuelve a Sevilla para cerrar la campaña taurina en la capital andaluza y la Feria de San Miguel. Por ahora en octubre tiene anunciados un festejo en Úbeda y otro en Zaragoza aunque seguramente esté el Día de la Hispanidad en Las Ventas por partida doble: por la mañana en el festival para construir una estatua a Antoñete y por la tarde en la Corrida de la Hispanidad. También torea en la plaza de Acho de Lima el 1 de noviembre.