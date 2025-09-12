El matador de toros Morante de la Puebla ha mandado un parte médico a la empresa de la plaza de toros de Valladolid anunciando que no podrá torear en dicho coso en la tarde de este viernes 12 de septiembre. El motivo: ha vuelto a resentirse de la cornada de 15 centímetros en el muslo derecho que recibió hace un mes en Pontevedra y que le ha tenido durante varias semanas de baja.

El parte médico señala que Morante tiene "dolor en la región interna del muslo derecho" en "la palpación perilesional que se irradia a región isquiática que aumenta con la flexión y abducción tanto en la movilización pasiva y activa". En dicho documento se recomienda "reposo de actividad física de medianos y grandes esfuerzos" con un pronóstico de "una semana".

Morante, que tiene 45 años, reapareció en Melilla el pasado 3 de septiembre tras la cornada de Pontevedra sufrida el 11 de agosto y ha toreado con éxito en Aranjuez, Villanueva del Arzobispo, Don Benito y Navalcarnero en estos últimos días. La cornada le hizo perderse diecisiete festejos entre los que se encontraban dos corridas en Málaga y una en Bilbao además de otros compromisos en Huesca, San Sebastián, Gijón, Ciudad Real, Cieza, Toro, Almagro, Cuenca, Almería,Alcalá de Henares, Linares, San Sebastián de los Reyes, Palencia y Colmenar Viejo.

Desde el encontronazo no ha vuelto a torear con Roca Rey

Entre las corridas que se perderá en esta semana hay dos seguidas en las que comparte cartel con Andrés Roca Rey: este viernes 12 en Valladolid y mañana sábado 13 en Albacete. La baja de Valladolid la cogerá Emilio de Justo. Tampoco estará el 14 de septiembre en la reapertura de la plaza de toros de Muro, en Baleares, el 15 en Murcia y el 18 en Guadalajara. Si se cumplen los plazos del parte médico Morante de la Puebla reaparecerá en Salamanca el 19 de septiembre donde torea también el día 21. Entre medias lo hace en Almodóvar del Campo y el resto de su temporada pasa por Logroño el, Sevilla el 28, Úbeda el 4 de octubre, Zafra el 5, Zaragoza el 10 y el 12 en Madrid en la Feria de Otoño por partida doble como broche a la temporada española.

Una de las consecuencias de la cornada de Pontevedra es que el torero cigarrero no hay vuelto a torear con Roca Rey desde el tenso enfrentamiento que tuvieron un día antes, el 10 de agosto, en la Plaza Real del Puerto de Santa María. Morante recriminó al peruano que hubiese salido a un quite a su toro y éste le dijo "Maestro, fúmate un purito despacito".

Morante, cuyo entorno había acusado a Roca Rey unos días antes de un supuesto veto en Santander a la hora de coger una sustitución, no atraviesa el mejor momento en su relación con el astro peruano. Ambos matadores de toros están tirando de las taquillas esta temporada en la que el genio de La Puebla del Río está siendo el torero más destacado con hitos como su primera Puerta Grande de Las Ventas y triunfos en otras plazas de importancia. Morante ha reconocido en una entrevista reciente que: "Roca me dijo lo del purito con guasa y me sentó peor".

El caso es que antes de la cornada de Pontevedra Morante y Roca Rey estaban anunciados en lo que restaba de temporada en varias ferias: el 16 de agosto en Gijón, el 17 en Ciudad Real, el 26 en Cuenca, el 12 de septiembre en Valladolid, el 13 en Albacete, el 28 en Sevilla y el 4 de octubre en Úbeda. Tras la recaída de Morante el próximo cara a cara entre ambos matadores de toros será nada más y nada menos que en la Maestranza de Caballería de Sevilla.

Este cartel es uno de los más interesantes de lo que queda de campaña taurina y el más destacado de la Feria de San Miguel de Sevilla. Morante de la Puebla y Roca Rey lidian un encierro de Núñez del Cuvillo el día en el que Javier Zulueta, una de las esperanzas de la afición sevillana, toma la alternativa. El escenario no puede ser más atractivo: la plaza de toros que tras muchos años ha reconocido a Morante y lo ha hecho suyo y uno de los feudos de Roca Rey.