Roca Rey confirma su esperado regreso a los ruedos tras la cogida en Sevilla

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha confirmado una de las noticias más esperadas por los aficionados a la tauromaquia en la región. El diestro Andrés Roca Rey ha confirmado que participará en la gran corrida de toros que tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo en la mítica plaza de La Caprichosa. Este festejo se enmarca dentro de la variada y atractiva programación diseñada para las Ferias de San Isidro de la Ciudad de la Cerámica.

La presencia del torero peruano había generado cierta incertidumbre tras la sobrecogedora cogida que sufrió el pasado 22 de abril. Aquel percance, ocurrido en la plaza de la Maestranza de Sevilla, mantuvo en vilo a sus seguidores, pero la rápida evolución del espada ha permitido asegurar su comparecencia. De este modo, el matador hará el paseíllo junto a dos figuras de máximo nivel, como son Alejandro Talavante y Tomás Rufo, conformando una terna de indudable atractivo que se enfrentará a un encierro de la prestigiosa ganadería de Alcurrucén.

Desde el Consistorio talaverano han recibido con evidente satisfacción la respuesta definitiva del torero. A lo largo de las últimas semanas, la propia Guerrero ya había manifestado en diversas intervenciones públicas su total confianza en la recuperación del diestro sudamericano. La expectación en las calles es palpable, ya que la oportunidad de ver en directo a una de las máximas figuras del escalafón actual supone un impulso innegable para los festejos taurinos de la localidad y atrae a numerosos visitantes de fuera del municipio.

Al margen del esperado festejo mayor, la programación taurina de estas fiestas incluirá otros actos de gran relevancia y marcado carácter tradicional. En la misma jornada del sábado 16 de mayo, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el sentido y habitual homenaje a Joselito el Gallo. Este acto conmemorará el 106 aniversario de la trágica muerte del mítico espada, rindiendo tributo a una de las personalidades más trascendentales y legendarias de la historia del toreo, cuyo fatal desenlace quedó para siempre ligado a esta ciudad.

Finalmente, y como principal novedad para la presente edición de las Ferias de San Isidro, el domingo 17 de mayo a las 13:00 horas se organizará una suelta popular de vaquillas en el ruedo de La Caprichosa. Con el firme propósito de acercar la cultura taurina a todos los públicos y fomentar la afición entre los más jóvenes, el Ayuntamiento ha establecido un precio simbólico de tres euros para las entradas. Esta iniciativa reafirma el compromiso de las autoridades locales con la férrea defensa y promoción de la tauromaquia en toda la comarca.