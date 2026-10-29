El apoderado Antonio Vázquez sigue desaparecido tras el accidente de Urda

Un día después del trágico accidente ferroviario de Urda, decenas de pasajeros de ambos trenes afectados por la colisión siguen desaparecidos. A primera hora del pasado miércoles el tren AVE 2080 impactó con el Iryo 6076 que se encontraba detenido en el término municipal de esta localidad toledana, provocando centenares de heridos y hasta el momento 69 fallecidos. Todavía se desconoce el alcance total de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España.

Entre los desaparecidos se encuentra el taurino Antonio Vázquez, hermano del matador de toros Curro Vázquez y apoderado del también torero Pablo Aguado. En la tarde del miércoles, pocas horas después del accidente, la familia seguía sin localizar a Antonio, pero tuvieron algún momento de esperanza tras aparecer su nombre en la base de datos del Hospital de Toledo, cuenta el portal taurino Mundotoro.

En ese medio, Fran Vázquez, hijo de Antonio, dijo: "Nos han comunicado a varios miembros de la familia que se encontraba en el Hospital de Toledo, pero al venir aquí no está. Ahora, no nos dan más información. No sabemos dónde está. Todo es un auténtico caos". Debido al interés sobre Antonio Vázquez que los familiares han percibido, han publicado un comunicado en el que agradecen "las muestras de cariño recibidas" y advierten que siguen "sin tener noticias sobre su paradero o estado".

Comunicado de la familia de Antonio Vázquez

Madrid, a 29 de octubre de 2026

Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, desean expresar su más sincero agradecimiento a los medios de comunicación, amigos y allegados por el interés, la preocupación y las muestras de cariño recibidas tras la desaparición de Antonio a raíz del accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo).

Asimismo, quieren comunicar que, por el momento, continúan sin tener noticias sobre su paradero o estado. En cuanto dispongan de cualquier información, la trasladarán oportunamente a los medios de comunicación, amigos y personas que están pendientes de su situación.