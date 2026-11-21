La tauromaquia es una de las actividades humanas que más ahonda en las raíces antropológicas del ser humano. Una expresión cultural extrema en la que el hombre, el torero, habla de tú a tú con la muerte. La Fiesta es uno de los últimos vestigios de libertad y uno de los principales legados de España a la cultura mundial. Además, lo que sucede en el ruedo y sus márgenes es un detonante de otras artes que beben de la tauromaquia para alcanzar la inmortalidad. Desde la pintura a la poesía, muchos han llegado a grandes cotas artísticas con el telón de fondo de los toros.

Este otoño Almuzara ha publicado un libro que puede responder a muchas de las cuestiones que taurinos, antitaurinos o cualquiera que busque entender la tauromaquia se ha hecho en alguna ocasión. Aprovechando el invierno taurino y la ausencia de festejos es un buen momento para leer Filosofía de los toros. El ritual de lo sublime del escritor, historiador y diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña. Libertad Digital habla con este profesor de instituto que se pasó a la política y que aúna en este libro su pasión por la tauromaquia y su conocimiento de filosofía, historia e historia del arte.

Libertad Digital: ¿Cómo le surge la idea de hacer este libro? ¿Cómo has sacado tiempo para escribirlo con tanto ajetreo político?

Portada de 'Filosofía de los toros'

Álvaro Sánchez-Ocaña: El libro lo tenía ya más o menos. Era un esbozo de hace unos cuantos años. Hace un año y medio tuve un niño y se portaba muy bien. Aproveché la baja para darle un empujón y ahí ya cogió su último impulso (risas). Por mis estudios de Historia del Arte me gustó mucho el tema de la estética y la filosofía del arte. Vi que sí, que se había escrito algo sobre filosofía de los toros como tal, pero no ahondaba en el tema estético y me digo: si siempre está la pregunta de si los toros son arte o no son arte. Siempre se nos ataca mucho en ese aspecto. Entonces lo que pretendía, no sé si lo he logrado o no, pues es dar respuesta afirmativa a esa pregunta desde la hondura estética, no tanto ética o filosófica como hay otros libros, quizá, sino más desde la propia estética.

LD: ¿Es la filosofía la mejor herramienta para entender algo tan particular como la Fiesta con esa dualidad inherente que tiene entre la tragedia y la gloria que se da tarde tras tarde?

ASO: Yo creo que sí, que es fundamental. Sobre todo porque yo creo que ha crecido la afición a la Fiesta en los últimos años con muchos jóvenes, pero creo que falta entendimiento. Que si hay mucha afición, pero veo mucha gente joven que va a los toros que sí les gusta, lo vive con pasión, pero falta el entendimiento de todo lo que pasa cada tarde ahí. El sentido trágico de la belleza, esas dos horas que no deja de ser un rito que nos conecta con lo más antiguo de nuestra historia y con otras civilizaciones. Entonces yo echo en falta ese entendimiento y lo que busco es el que se puedan pensar los toros, no solo vivirlos ni defenderlos, sino también que los podamos pensar. Porque obviamente, si los piensas y los entiendes, al final la defensa sale sola.

LD: Una parte de esa defensa se ejerce también, como dices, desde la propia afición y que el propio aficionado pueda atraer a otro explicando lo que sucede.

ASO: Desde que tengo uso de razón mi abuelo siempre me llevaba a los toros y yo recuerdo que cuando ibas a los toros antes era como un ritual. Era el antes, el durante y el después, y después de la corrida, que se hablaba mucho de toros. Se hablaba con tus familiares, con tus amigos, pero luego ibas a las tertulias. Y eso, por ejemplo, lo hemos perdido en la mayor parte de lugares. Es decir, ahora lo que impera es los toros quizá más como fiesta que como rito. Entonces yo creo que es lo que debemos volver intentar encauzar. O eso es lo que pretendo yo, que la gente que ha leído el libro lo vea y que piense en la importancia de todo ello. Y en esa relación también me gusta mucho pensar sobre la condición de la sociedad actual, que es una sociedad sin alma, una sociedad materialista, es decir, una sociedad diametralmente opuesta a lo que son los toros o a lo que representa una corrida de toros al uso cada tarde que nos podamos acercar a ella. En el libro intento poner eso de manifiesto, que es quizá el único ejemplo de teoría sensible que se ha salvado ante una sociedad que lo que lo avasalla todo, que quiere la rapidez, la información a golpe de clic. Una sociedad en la que el arte woke y feo es lo que impera. Entonces intento poner en relación un poco todo eso.

LD: Asegura en el libro que "el toreo bien se podría definir como un arte en el tiempo, un arte de la ocasión, de la anticipación del tiempo y el espacio justos; un arte, en definitiva, entendido como Kairós, como apología del tiempo oportuno". ¿Es difícil definir la tauromaquia en el siglo XXI?

ASO: Yo creo que no es fácil. Difícil no y porque tiene elementos suficientes para definirla desde la creatividad, la belleza, el duende… Es decir, tiene muchísimos elementos para definirla, pero una definición definitiva creo que es imposible o muy difícil, por así decirlo, porque obviamente como es un arte que permanece inmutable en el tiempo al final las definiciones tienen que actualizarse completamente. Es decir, tiene que actualizarse conforme la sociedad avanza ya que es la sociedad la que va demandando el arte con el paso del tiempo y los toros es un arte, digamos, que permanece inmutable. Al final también la definición se tiene que hacer a esa sociedad. Con lo cual es difícil. Yo he intentado dar una definición, pero obviamente en unos años está claro que estará desactualizada y habrá que darle otro enfoque.

LD: Dice en el libro que "un torero en la plaza tiene no sólo la obligación de ser torero, sino también de estar en torero" y que "la torería es un suplemento del alma". ¿En esta época de gran exhibición en las redes sociales corren los toreros el riesgo de parecer normales?

Morante de la Puebla en Ronda

ASO: Yo creo que sí, pero también tenemos matices. Es decir, hay toreros quizás que han sucumbido, digamos, a este arrastre social, pero hay otros que permanecen inmutables en el tiempo y todos sabemos de quiénes hablamos. A la vista está quién es el torero que está hoy día en el número uno del escalafón. Aquel que permanece clásico en sus virtudes, clásico en su forma de ser, no sólo cuando torea, sino cuando está en la calle. Al final, como decía Rafael el Gallo, "clásico es lo que no se puede hacer mejor". El clasicismo es lo que siempre va a estar ahí y a la vista está a día de hoy. Es decir, puede haber toreos más o menos revolucionarios, pero el que es torero clásico, el que sigue los cánones, el que sigue las normas, el que nos recuerda lo que es la tauromaquia, el que nos muestra con una imagen actual lo que leemos en crónicas de hace 60, 80 o 100 años, obviamente, ese permanece inmutable. Eso es porque es torero y se siente torero.

Hoy en día vemos la muerte como algo lejano que no va a llegar y que nos aterra

LD: Una de las circunstancias que hacen que la tauromaquia sea diferente a cualquier tipo de expresión artística es la cercanía de la muerte. En el libro se pregunta: "¿qué hay más veraz, natural, que la vida y la muerte?". Una frase que se puede enlazar con esa que recoge de Ramón Pérez de Ayala de "voy a los toros a estudiar filosofía ibérica". ¿Puede haber toda una relación antropológica entre la cultura hispana y la muerte?

ASO: La había antes. Había una relación con la muerte muy cercana hasta prácticamente la generación de nuestros abuelos, pero se ha perdido. Es decir, la muerte se ha visto como algo ajeno, como algo lejano, algo que no nos va a tocar nunca. Hoy día se vive de espaldas a la muerte en todos los aspectos. Es decir, con esa ansia de la eterna juventud de no querer envejecer y, sobre todo, de no acercar a los niños y no tan niños a algo que está ahí desde el momento en que nacemos. Obviamente la filosofía se ha acercado a ello desde tiempo inmemorial. Desde la Grecia clásica la muerte está presente en todos los tratados filosóficos fundamentales. Hoy día es que lo hemos perdido vemos la muerte como algo lejano que no va a llegar y que nos aterra. Deberíamos recuperar ese sentido de que la muerte está presente en cualquier momento, en nuestro día a día, y más que en una tarde de toros en la que, por desgracia, todavía sigue pasando lo que es inevitable, que haya accidentes fatales, pero es una realidad de lo que es la vida. Por ejemplo, lo del tren. Ahí estaba la muerte para aquellos que hacían un recorrido diario sin pararse a pensar. Entonces yo creo que hay que acercar la muerte a la sociedad porque es una sociedad banal, una sociedad materialista y que no cuida su espíritu ni su alma. Y eso es porque vive ajena al fin que vamos a tener todos.

LD: Al hilo de esa sociedad banal y aséptica hay una cuestión que puede rechinar en esta época que es la supuesta utilidad del toreo porque hoy todo tiene una utilidad. Argumenta usted que "si el toreo es un fin en sí mismo, los toreros serán, a su vez, medio y fin en la consecución última de la categoría de arte". ¿Cómo podemos argumentar desde la filosofía que el toreo es necesario?

ASO: El toreo es necesario como rito, es decir, como la presencia contemporánea del rito ancestral de la creación y de la destrucción de absolutamente todo. Es también un ejemplo del dominio de la razón sobre el instinto. Esta es una sociedad en la que imperan los placeres y la razón va a un segundo plano. Entonces es necesario por todo ello, no solamente como una actividad artística más, sino como la recuperación de un rito necesario que no sólo nos va a conectar con el pasado, sino que nos va a ayudar a los que nos acercamos a ello, a dar un vuelco a lo que es nuestra vida.

Los toros es el último gran rito de Occidente. Es quizá el único rito que ha sobrevivido a todos los desmanes históricos desde Creta hasta el día de hoy

Es decir, ahora que está muy de moda, por ejemplo, la literatura estoica, los toros se pueden utilizar perfectamente también de modo similar para mejorar en el día a día como personas y aplicar el ABC del toreo, los cánones, las reglas básicas y pensar sobre ello para nosotros aplicarlo a nuestro día a día y vivir, digamos, de una forma más espiritual. También recuperar esa alma que actualmente nos la quieren arrebatar y sin contar la desaparición próxima de Occidente, que ese es otro tema. Podríamos decir también que los toros es el último gran rito de Occidente. Es quizá el único rito que ha sobrevivido a todos los desmanes históricos desde Creta hasta el día de hoy. Los toros se han mantenido en pie a lo largo de todos esos años. A mí me gusta llamarlo recuperar el alma o recuperar esa esencia del rito que muchas veces la gente no termina de entender, pero por desconocimiento, no por otra cosa.

LD: La belleza en la tauromaquia es contrapunto de lo que define como "la catástrofe del toro", también destaca que "en una corrida de toros, la única emoción humana, verdadera y viva, es la estética". Sin embargo, todo el rito y lo que representa es mucho más profundo de esa parte más superficial, por así decirlo.

ASO: Sí, la belleza es una de las categorías que rescato en el libro. Obviamente la belleza sí tiene una importancia fundamental porque el común de la historiografía desde Platón, con esa gran teoría estética, asimila lo que es la estética de la belleza, lo que es la disposición armónica. Obviamente hay muchos más aspectos en la corrida que la belleza. Lo único que tiene importancia fundamental porque tradicionalmente, sobre todo en el arte clásico, en la filosofía clásica, ha sido el elemento rector, pero no el único. Yo soy un enamorado de los clásicos, porque por más que leo obras contemporáneas, todo tiene sus orígenes ahí.

LD: La mimesis y la repetición.

ASO: Claro, exactamente. Obviamente, la belleza tiene que tener su parte importante ahí, pero bueno, no es la única. Si no se complementa eso con la forma, con la mimesis, con la creatividad y otras tantas que hacen un todo para responder a la pregunta de la capacidad artística del toreo. Pero si cogemos las definiciones de belleza que se analizan desde la antigüedad clásica todas coinciden con lo que es el toreo. Con lo cual la respuesta siempre va a ser afirmativa. Yo creo que cualquiera que se lea el libro, sobre todo si es antitaurino o aséptico con el toreo, no puede terminar de leerlo y decir, oye, pues mira, no son arte. Me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero la respuesta es afirmativa porque no hay sólo un concepto, sino que hay muchos conceptos, hasta un total de ocho o nueve conceptos para defender esa capacidad artística de los toros.

LD: Habla mucho del "duende" y de cómo "aparece cuando menos piensa uno y desaparece cuando uno más lo necesita" y dice que "cuanta más sencillez, mayor grandeza". ¿Sin duende no hay belleza?

ASO: Sí, pero es una belleza, digamos, limpia, clásica. Sin embargo, cuando viene el duende, la belleza torna de otros aspectos que podemos llamarlos casi mágicos. Es decir, de un enfoque más psicológico entre el torero y el espectador también. Ese es otro elemento fundamentado en la experiencia estética que sufre también el espectador o los que vamos a la plaza de toros. Yo creo que puede haber belleza sin duende, pero con duende hay una belleza plena, por así decirlo.

Cualquiera que se lea el libro, sobre todo si es antitaurino o aséptico con el toreo, no puede terminar de leerlo y decir, oye, pues mira, no son arte

LD: Habla también del "toreo posmoderno" y es bastante crítico. ¿Tiene algo que ver con el abandono del romanticismo de la tauromaquia que ha impuesto la modernidad?

ASO: Es el que es la propia sociedad la que ha empujado a todo este tipo de toreros de escuela, por así llamarlos. Obviamente ellos no son culpables de ese avance social porque ellos torean como les enseñan, pero sí es cierto que estamos asistiendo a un toreo de escuela. Tú ves a un torero y sabes perfectamente de la escuela de la que ha salido, salvo raras excepciones. Yo creo que echamos todos en falta algún torero con esencia, diferente, que te diga algo. Es decir, que se aparte un poco de lo establecido en esas escuelas para decir algo diferente a lo que dicen todos sus compañeros. Quizás ahora lo que buscan los chavales es un triunfo rápido a través de los circuitos de novilladas más que buscarse ellos mismos o buscar la esencia que quieren para mostrar su toreo. Forma parte todo de esta evolución social que envuelve todo y obviamente no es ajena a los chavales que quieren ser toreros. Pero vamos, yo creo que es una crítica, espero constructiva, y que en un futuro se pueda tornar y yo ojalá en unos años me coma esas palabras y pueda quitar ese capítulo (risas).

LD: ¿Cómo mirarán a Morante los aficionados del futuro?

ASO: A Morante lo van a mirar como nosotros miramos, yo creo, a Belmonte y a Joselito. No somos conscientes de la importancia que está teniendo Morante hasta que pasen unos años. Estamos en el boom, lo tenemos presente, disfrutamos de él, ha sido el que ha tirado de la Fiesta sólo hacia delante y hasta que deje de estar no vamos a ser conscientes del gran papel que ha hecho. Entonces se podrá escribir algo como de después de Morante naide y después de naide, a ver quién sabe porque va a dejar el listón muy alto.

LD: Fíjate, la columna que escribí esa noche cuando se quitó la coleta fue con ese titular: Después de Morante, naide.

ASO: Creo que hay que pensar en eso, pero ojalá salga en unos años tres Morantes. Eso sería fantástico, pero es complicado tal y como está la situación.

LD: Ya para terminar, dada tu vinculación con el mundo político y estando en plena campaña de las elecciones generales del 29N. ¿Qué medidas cree que serán necesarias si llega un nuevo Gobierno para impulsar o, mejor dicho, para proteger la Fiesta?

ASO: Yo creo que el blindaje más importante que hay que hacer es protegerla como bien cultural, pero a todos los niveles. Por ejemplo, aquí en Extremadura la declaramos fiesta de Bien de Interés Cultural a nivel regional, pero claro, necesita un blindaje en todo el ámbito español. Sobre todo un blindaje frente a los ataques y sobre todo su fomento y difusión. Yo lo echo mucho de menos, porque es como una quimera, en las escuelas. No estaría de más acercar a los niños el conocimiento de esto como historia, tradición o rito, más allá de como afición. Yo creo que sería muy importante. Que se nos va a echar la izquierda encima, pero es necesario más que nunca. Tenemos una oportunidad grande a ver si la aprovechamos el 29 y podemos dar un empuje a todo lo que queremos y, sobre todo, dejar una España mejor para nuestros hijos. Dejarles un país, pues mucho mucho mejor del que te encuentras tú. Yo por eso estoy en política y cuando no pueda hacerlo me volveré a mi instituto más a gusto que nada.