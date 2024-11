El despliegue de 5.000 militares extra en Valencia deja en evidencia las contradicciones de Robles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado el despliegue de 5.000 efectivos extra de las Fuerzas Armadas en la provincia de Valencia para ayudar en las zonas que han sido más devastadas por la DANA. Entre los nuevos medios, se incluye el envío al puerto de la capital valenciana del Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-51 Galicia, que aportará alojamientos, quirófanos, enfermería, helicópteros y una flota de vehículos de apoyo.

"Hoy mismo llegarán a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales y a primera hora de mañana llegarán los 1.000 efectivos militares restantes. En total, 5.000 más en las próximas horas. Y además, he ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada", ha dicho durante su comparecencia posterior en el Palacio de La Moncloa a la cuarta reunión del Comité de Crisis que sigue la devastación causada por la DANA.

Se consumará el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en territorio nacional en tiempos de paz. En la jornada de este domingo, habrá 7.000 militares de las Fuerzas Armadas en las áreas más críticas de la provincia de Valencia. Los casi 1.200 de la Unidad Militares de Emergencias (UME) que se desplegaron entre el martes y el jueves, junto a medios aéreos de los tres Ejércitos, a los que se sumaron durante este viernes otros 750 militares extra del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio.

El movimiento del Gobierno, a petición de la Generalidad Valenciana, deja en evidencias las contradicciones en las que entró en la jornada de ayer viernes Margarita Robles, ministra de Defensa. Primero, acusando a Carlos Mazón de haber limitado la participación de los militares en las tareas de apoyo y diciendo que esta situación había causado "frustración" en las Fuerzas Armadas. Todo ello durante una entrevista en La Sexta.

"Los militares estaban todos preparados para poder intervenir, pero la dirección de la emergencia corresponde a la Generalidad, no correspondía ni corresponde al Gobierno de España. Yo respeto las decisiones, no las comparto obviamente en este caso. Para nosotros y para el propio Ejército supuso una frustración no poder trabajar en más sitios", dijo en el programa Al Rojo Vivo.

Poco después, ni siquiera dos horas, fue entrevistada en Noticias 1 de Antena 3 TV. Ahí las preguntas fueron más incisivas y Robles contradijo su versión y habló de las complicaciones logísticas de una operación así. La directora y presentadora del espacio, Sandra Golpe, preguntó directamente a Robles por el clamor popular entre los vecinos de Valencia de por qué no se despliega a más militares y a qué se estaba esperando.

"Lo importante, que ustedes están viendo, no es tanto el número de militares, que lo es, como la maquinaria y el material que llevan. La maquinaria y el material que llevan es esencial para poder realizar su labor. Ese material que llevan requiere de una labor logística de preparación, que se hace fuera del escenario, y que hace que en este momento haya miles de militares que están implicados en esa labor logística", dijo la ministra.

En la cuestión logística volvió a insistir al ser preguntada por el hecho de que los periodistas estuvieran llegando antes que los militares a algunos puntos asolados por la tragedia. "Vamos a ir reforzando cada día el personal que haga falta. El personal que tiene que ir acompañado de una maquinaria muy pesada, lo están viendo ustedes, las excavadores, todo tipo de máquinas… con una logística, incluso para el alojamiento de los propios militares", dijo Robles.

El envío de 5.000 militares más a Valencia también deja en una situación complicada la entrevista que este viernes realizó el Segundo Jefe de la UME (SEJUME), el general Fernando Carrillo, en la que preguntado en TVE sobre el clamor vecinal por la poca presencia de militares en la zona decía que el envío de muchos efectivos al lugar de una catástrofe podría ser contraproducente si no había una organización eficiente.

"Las FAS tienen una capacidad extraordinaria de despliegue, pero las emergencias que llegan de repente tienen sus fases y tienen sus tiempos. Nos gustaría a todos ir más rápido pero la acumulación de efectivos y material a veces, si no existe una estructura de mando y control organizada, si no existe una coordinación organizada, si no existe un soporte logístico al personal que interviene puede causar efectos no deseados", dijo en la cadena pública.

Unas palabras dichas ni doce horas antes de que el Gobierno haya casi cuadruplicado de golpe el número de efectivos militares desplegados en la Comunidad Valenciana y de la que el mismo Pedro Sánchez se ha vanagloriado durante su comparecencia en La Moncloa. "Celebro que el presidente Mazón haya decidido elevar de 500 a 5.000 su petición de efectivos militares", ha dicho el presidente del Gobierno.