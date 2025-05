Robles descarta dimitir, resta importancia a los mensajes Sánchez-Ábalos y dice que se siente respaldada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha restado importancia a los mensajes por teléfono que se intercambiaron hace unos cuatro años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que fuera su número dos y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora imputado por sus actividades en el Ejecutivo. Unos mensajes en la que la calificaban de "pájara" y en la que ironizaban con la posibilidad de que durmiera vestida con el uniforme de las Fuerzas Armadas.

A su llegada a la segunda jornada de la Fería Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) que se celebra en Madrid, ha afirmado que no va a opinar sobre el tema. "No puedo tener opinión de una conversación privada, una supuesta conversación privada que tuvo lugar hace muchísimos años ya, que ignoro el tono. En el gobierno estamos trabajando, estamos trabajando bien. La feria es un éxito y yo no opino de conversaciones privadas", ha dicho.

Preguntada directamente si se siente respaldada o no por el presidente del Gobierno, su respuesta ha sido tajante: "¿Cómo no me voy a sentir respaldada con el presidente? No me ven aquí hace siete años formando parte del Gobierno. Juzguen ustedes mismos después de siete años aquí en este Gobierno. ¿Qué más les puedo decir? Llevo varios años en el Gobierno después de esa conversación".

En esta línea, Margarita Robles ha descartado la posibilidad de presentar su dimisión como ministra del Gobierno tal y como ha solicitado el PP, que considera que ha quedado totalmente desautorizada. "Que se preocupen de sus propios asuntos, que de los míos ya me preocupo yo", ha concluido la ministra de Defensa.

Tras esto, la ministra de Defensa ha entrado dentro del recinto ferial de IFEMA, donde tiene varios actos programados en apoyo a la industria de Defensa española, entre ellas, una entrevista con el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, que está nuevamente en nuestro país después de la visita del pasado mes de marzo, en la que aprovechó la ocasión para reunirse con seis empresas de armamento españolas.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.