España se rebela en la UE y rechaza de plano aumentar la inversión en Defensa: "No procede hablar de nuevos porcentajes"

El Gobierno de España sabe que tiene un serio problema internacional por delante en lo que a la inversión en Defensa se refiere. Con dificultades para alcanzar el 2 por ciento del PIB en esta materia comprometido en el seno de la OTAN y exigido ahora por la Unión Europea, la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya (Países Bajos) podría subir esa cifra a entre el 3,5 y el 5 por ciento del PIB para el año 2032.

El temor está instalado en el Palacio de La Moncloa y ha quedado muy claro durante la reunión de ministros de Defensa que ha tenido lugar este martes en Bruselas. Un encuentro al que ha asistido también el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Margarita Robles ha mantenido durante el encuentro de ministros que "no procede hablar de nuevos porcentajes, lo importante es ver cuáles son las capacidades que se necesitan".

La propia ministra lo ha explicado a su salida del encuentro: "Así lo hemos expuesto al secretario general de la Alianza Atlántica. El hablar de porcentajes nos parece que puede no responder a la realidad de las capacidades, que no se trata simplemente de fijar porcentajes, sino que eso responda no solamente a las necesidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas, sino también la industria de defensa".

"Cometeríamos un error si fijáramos un porcentaje y luego las industrias europeas no fueran capaces de abordar esa cantidad que resulta de ese incremento tan importante que es el que se pretende llevar a la cumbre de La Haya. La posición de España, la hemos explicado, ha sido muy bien recibida por otros países que están en la misma línea que nosotros. Este año y en los sucesivos, la prioridad y la exigencia es cumplir el 2 por ciento del PIB", ha continuado.

De momento, la Unión Europea está yendo de la mano de la OTAN al exigir a sus socios que refuercen sus capacidades militares y aumenten el dinero destinado a Defensa. La diferencia es que mientras la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, nunca ha hablado de cifras más allá del 3,5 por ciento del PIB, en las últimos días la OTAN ha aumentado la posible horquilla de inversión entre el 3,5 y el 5 por ciento del PIB.

Esta situación ha provocado la división entre los países. Una pequeña parte, entre los que se encuentra España, apuestan por mantenerse en el 2 por ciento del PIB. La gran mayoría aboga por situarse en una horquilla del 3-3,5 por ciento del PIB. Sólo Estados Unidos y el secretario de la OTAN abogan por alcanzar el 5 por ciento, posiblemente como técnica de negociación para que los países se puedan comprometer con porcentajes en torno al 3 por ciento.

