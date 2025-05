La OTAN dispara el problema internacional de Sánchez: situará el nuevo mínimo en Defensa entre el 3,5 y el 5% del PIB

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene mes y medio de vértigo por delante. Mientras capea el temporal de los escándalos judiciales de sus más próximos en España, ve como se le genera un nubarrón internacional que tarde o temprano tendrá que afrontar. Se trata de la próxima cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), que se celebrará el 24 y 25 de junio, donde se pactará el nuevo límite mínimo de inversión en Defensa para los países miembros.

El pasado diciembre, algunos socios como Reino Unido o las repúblicas bálticas comenzaron a hablar de aumentar el límite mínimo de inversión en Defensa en el 3 por ciento del PIB. Otros como Polonia apostaron por una cifra aún menor, como puede ser el 4 por ciento del PIB. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso perderse el debate y alzó aún más esa cifra hasta el 5 por ciento del PIB.

Eran momentos donde España, que no sólo no cumplía con el 2 por ciento acordado para ese año en la cumbre de Cardiff (Reino Unido) de 2014 sino que como han confirmado las datos de la OTAN fue el país aliado que menos invirtió en Defensa (1,24 por ciento del PIB), hablaba de que ese 2 por ciento del PIB era solo una cifra de referencia y que no reflejaba la realidad de la inversión militar que realizaban los países.

La Unión Europa entró de lleno en el debate entrado este año 2025 y asumió como propia la cifra de la OTAN. El compromiso español se duplicó, entrando en escena una alianza que sí tiene potestad para meter mano en las cuentas españolas. El Gobierno de España abandonó su hoja de ruta para llegar al 2 por ciento en Defensa en 2029 y aceleró la marcha para alcanzarlo este mismo año. Sánchez anunció en La Moncloa un plan extraordinario de 10.700 millones.

El problema de Sánchez es que, si no está teniendo suficientes problemas ya para alcanzar la inversión en Defensa cuando el límite está situado en el 2 por ciento, debido a que sus socios de extrema izquierda son abiertamente prorrusos y antimilitaristas (Sumar, Podemos, ERC, C o EH Bildu, por ejemplo), qué no le va a suponer tener que invertir entre el 3,5 y el 5 por ciento del PIB en esta materia.

Esas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante el encuentro que los ministros de Asuntos Exteriores aliados han celebrado esta semana en Antalya (Turquía) para preparar la cumbre clave de La Haya. La cifra del 5 por ciento en Defensa es terriblemente alta y es posible que sea sólo una estrategia para que los países no tengan reparo a comprometerse con ese 3,5 por ciento o una cifra incluso superior.

Estos números no han cogido de imprevisto a los aliados. El propio Rutte les había enviado una carta días antes del encuentro en la que hablaba de la posibilidad de alcanzar el compromiso de invertir un 3,5 por ciento del PIB en gasto militar puro para el año 2032 y añadir un 1,5 por ciento del PIB extra para destinarlo a gasto asociado a la Defensa, como pueden ser infraestructuras o ciberdefensa.

Para presionar aún más ante esta situación al Gobierno español, el secretario general de la OTAN aseguró que "no tiene duda" de que España cumplirá el compromiso. Fue preguntado directamente por ello y respondió sin dudar. Rutte, que tiene experiencia negociando con el Gobierno Sánchez de su época como primer ministro de Países Bajos, sabe que o se presiona a España o España tratará de no cumplir. Y eso es lo que ha hecho.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.