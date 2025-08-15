Dos F-35 italianos interceptan aeronaves rusas para proteger el espacio aéreo de los países bálticos

Por primera vez dos F-35 de la fuerza aérea italiana despegaron este miércoles desde la base de Ämari, en Estonia, para interceptar aviones rusos y poder proteger el espacio aéreo de los países bálticos, según un tweet del Ministerio de Defensa italiano citando a su ministro, Guido Crosetto.

"La indudable profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas– en este caso el Ejército del Aire – nos ha permitido neutralizar un riesgo potencial para la Alianza, gracias a su compromiso constante con la vigilancia de los cielos de la OTAN, contribuyendo a la seguridad colectiva y a la protección de las fronteras euroatlánticas", señala el tweet.

"Questa mattina, due F-35 dell'#AeronauticaMilitare sono decollati dalla base di Ämari, in #Estonia, per intercettare velivoli russi a tutela dello spazio aereo dei Paesi Baltici. È la prima volta dal 1 agosto, data in cui l'Italia ha assunto il comando della missione @NATO… pic.twitter.com/dHyGLZseen — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 13, 2025

Según la información compartida por el Mando Aéreo Aliado, el despliegue lo llevó a cabo el destacamento de la Fuerza de Tarea Aérea del Ala 32 italiana que se encuentra en Alerta de Reacción Rápida "las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

Este año se han producido numerosas intercepciones de aviones rusos, como por ejemplo, en abril, cuando dos Eurofighter Typhoon británicos interceptaron un avión de Inteligencia ruso Ilyushin Il-20M ‘Coot-A’ sobre el mar Báltico.

Policía Aérea del Báltico

La operación está dentro de la misión Policía Aérea del Báltico. Los aliados se turnan para desplegarse en las bases aérea de Šiauliai (Lituania) y Ämari (Estonia) con una rotación de cuatro meses.

Cuando los países bálticos se unieron a la OTAN en el año 2004 se etableció la Policía Aérea de la OTAN en la base aérea lituana y en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, se estableció la presencia de la OTAN en la base aérea estonia.

Los cazas que son asignados a esta misión suelen ser despegados para identificar a los aviones de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa. Las aeronaves rusas vuelan hacia el enclave de Kaliningrado desde la Rusia continental (y viceversa) y "con frecuencia" vuelan cerca del espacio aéreo de la OTAN "sin utilizar transpondedores, comunicarse con el Control de Tráfico Aéreo ni haber presentado un plan de vuelo", según la web oficial del Mando Aéreo.