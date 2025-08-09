Lituania avisa de la entrada de un dron con explosivos en su espacio aéreo procedente de Bielorrusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha alertado de que un dron ruso violó el pasado lunes el espacio aéreo del país, el segundo incidente de estas características en el último mes.

La fiscal general de Lituania, Nida Grunskiene, ha precisado en una rueda de prensa este martes que el dron que cruzó el espacio aéreo lituano procedía de Bielorrusia y que posteriormente se encontró en el campo de entrenamiento de Gaiziunai, en el distrito de Jonava (en el centro del país). Grunskiene tambien ha señalado que los especialistas militares descubrieron que el dron contaba en su interior con un artefacto explosivo.

"Una señal alarmante"

El ministro de exteriores ha señalado que estos sucesos son "una señal alarmante" de la propagación de la agresión de Rusia contra Ucrania y el territorio de la OTAN.

"No podemos comprometer la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos, ni la integridad del espacio aéreo de la OTAN. Debemos permanecer vigilantes, ya que la amenaza es real y creciente", ha señalado Budrys en su cuenta de X.

Last Monday, a Russian military drone violated Lithuanian airspace. This marks the second such incident in less than a month. Similar airspace violations have also been reported recently by other Allies. These repeated incidents represent an alarming sign of the spillover of… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 5, 2025

El ministro lituano también ha informado de que ha enviado una carta conjunta con la ministra de defensa, Dovile Sakaliene, al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para solicitar "medidas inmediatas para mejorar las capacidades de defensa aérea en Lituania y acelerar la implementación completa del modelo de defensa aérea rotacional.

Por su parte, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha señalado que Rutte y el ministro de exteriores lituano mantuvieron una conversación acerca de los incidentes. "La OTAN se toma estos incidentes muy en serio. Seguimos vigilantes y preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN", ha señalado Hart.

.@SecGenNATO spoke with Minister @BudrysKestutis on the recent Russian military drone violations of Lithuanian airspace. NATO takes these incidents very seriously. We remain vigilant and ready to defend every inch of NATO territory. — NATO Spokesperson (@NATOpress) August 6, 2025

Segundo incidente del mes

La empresa pública de radiodifusión lituana, LRT, ha señalado que el pasado 10 de julio un dron identificado como modelo Gerbera invadió el espacio aéreo de Lituania desde territorio bielorruso. Grunskiene ha precisado que las evidencias preliminares sugieren que el dron del pasado lunes también podría ser un Gerbera.

Según un artículo publicado por el Institute for Science and International Security en diciembre de 2024, el Gerbera es un dron señuelo que está diseñado para imitar la forma de un Shahed 136, aunque cuenta con un tamaño menor. Desde el Instituto apuntan a que este dron apareció por primera vez en un campo de batalla en julio del año pasado y que, a pesar de su tamaño, la forma permite que se le confunda con el Shahed 136 tanto visualmente como a través de otros medios de detección.