MBDA presenta su nuevo dron kamikaze: 500 kilómetros de alcance y 40 kilos de explosivo

La empresa europea fabricante de misiles MBDA ha presentado en el Salón Aeronáutico de París su nuevo mecanismo para saturar las defensas enemigas: el One Way Effector.

Este dron kamikaze está una nueva propuesta de MBDA basada en las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania. "El One Way Effector tiene como objetivo agotar los recursos enemigos ejerciendo presión constante sobre los sistemas de defensa aérea hostiles, con una ojiva lo suficientemente grande como para obligar a las defensas enemigas a destruirla", señala el comunicado de prensa de la empresa europea. Por otro lado, la nota de prensa también señala que en este proyecto han intervenido un fabricante de drones y una empresa del sector automotriz, aunque no se han especificado los nombres.

Diseñado para saturar

Este artefacto está integrado con una ojiva de 40kg y cuenta con un motor a reacción que le permite alcanzar los 500 km viajando a 400 kilómetros por hora. Según Defense News, el One Way Effector se encuentra en desarrollo desde diciembre de 2024. Su primer vuelo de prueba está previsto para septiembre u octubre de 2025, y se espera un primer lote de producción para 2027.

"Es relativamente rápido y lleva una carga útil considerable. Todo esto significa que la defensa aérea terrestre del enemigo se ve obligada a destruirlo con sistemas de alto valor añadido. Todo está diseñado para generar saturación", ha señalado Hugo Coqueret gerente de desarrollo comercial de MBDA en declaraciones a Defense News.

El objetivo de este tipo de este tipo de drones es el de ser lanzados contra las defensas aéreas enemigas, que tendrán que ponerlos en el punto de mira y de esta manera se reducirá en adversario su munición aérea, según ha explicado Coqueret.

Además, otra de las ventajas es que el One Way Effector puede lanzarse desde un "hangar integrado" y es capaz de funcionar en ambientes sin Sistema global de navegación por satélite (GNSS).

MBDA se ha mostrado comprometida con las iniciativas europeas en materia de defensa y han aumentado en el último año su numero de pedidos. En concreto, MBDA registró un récord de pedidos en 2024 y alcanzaron la cifra de los 13.800 millones de euros. "Ante la creciente incertidumbre geopolítica, MBDA se erige como un pilar de la defensa de Europa, garantizando que las naciones cuenten con las herramientas, la autonomía y la fuerza industrial necesarias para salvaguardar sus intereses", señaló en marzo el director ejecutivo de MBDA, Eric Béranger.