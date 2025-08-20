Polonia alerta de la caída de un objeto no identificado en su territorio durante la madrugada

El Ministerio de Defensa de Polonia ha informado este miércoles de la caída de un objeto no identificado durante la madrugada en un campo de maíz en el pueblo de Osiny, al este del país.

Desde el departamento de policía de este pueblo informaron a la agencia polaca PAP de que los agentes habían recibido un informe sobre una explosión en un maizal poco después de las 2:00. En el lugar los policías encontraron "restos de metal quemado y plástico esparcidos en un radio de varias decenas de metros", según las palabras de un miembro del departamento de policía de Osiny. La explosión destrozó ventanas en varias casas pero no se han reportado heridos.

Origen del objeto

Todavía no se sabe con exactitud el origen del objeto no identificado y desde el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas han precisado esta mañana que "después de los análisis preliminares de las grabaciones del sistema de radar, anoche no se registró ninguna violación del espacio aéreo polaco, ni desde la dirección de Ucrania ni de Bielorrusia".

W odniesieniu do informacji o znalezieniu szczątków obiektu na terenie powiatu łukowskiego, informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy,… pic.twitter.com/DUcE5kIDWy — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2025

Por otro lado, el ministro de Defensa Nacional polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha señalado en una rueda de prensa que "aún no hay pruebas que indiquen que tiene un carácter militar, por lo que no se puede descartar que podamos estar ante un dron de contrabando".

De igual manera, el ministro de defensa ha señalado que las autoridades polacas no descartan otras hipótesis. "Tenemos ejemplos de acciones ofensivas rusas contra países de la OTAN. Por lo tanto, no se deben descartar estas acciones híbridas y provocadoras contra el Estado", ha precisado Kosiniak-Kamysz.

Incidentes similares

A finales de julio Lituania aviso de la entrada de un dron con explosivos procedente del espacio aéreo de Bielorrusia. Además, se trató del segundo incidente de estas características puesto que el 10 de julio un dron (identificado como modelo Gerbera) se adentró en territorio lituano desde Bielorrusia.

Por otro lado, a mediados de año también en Rumanía se recuperaron fragmentos de un avión ruso no tripulado que transportaba explosivos cerca de la frontera con Moldavia, según la información de Reuters.