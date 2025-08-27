Defensa invertirá 42 millones en el aeropuerto de Teruel para que el Ejército del Aire entrene misiones aéreas de riesgo

El Ministerio de Defensa ha anunciado este miércoles una inversión de 42 millones de euros en el aeropuerto de Teruel para crear el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA). Se trata de un nuevo centro de instrucción en el que el Ejército del Aire y el Espacio podrá ensayar operaciones aéreas como las operaciones de evacuación llevadas a cabo los últimos años en países como Afganistán o Sudán.

En sus instalaciones no sólo entrenarán los pilotos que comandan estas misiones, sino también el resto de unidades que se ven involucradas en operaciones de este tipo, dando seguridad, apoyo o asistencia a las mismas. El centro tendrá también tecnologías duales y servirá para mejorar la interoperabilidad con los aliados de la Unión Europea y la OTAN, pues podrán participar en ejercicios de adiestramiento con los militares españoles.

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que en la decisión de la elección de Teruel no sólo se han tenido en cuenta aspecto técnicos de la instalación aragonesa, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones o el suministro de servicios, sino también otras cuestiones como la buena climatología o la baja densidad de tráfico aéreo que se registra en la zona.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado durante la presentación del proyecto en la instalación aeroportuaria la importancia de "invertir en innovación y tecnología para que nuestras Fuerzas Armadas estén siempre a la altura de las exigencias" y ha vuelto a bendecir el proyecto de hub logístico militar que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, están impulsando en su comunidad autónoma.

Por su parte, la número dos política del Ministerio y secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha incidido en el impacto positivo que la iniciativa va a tener para la economía local de la provincia turolense, al generar aproximadamente unos 350 empleos directos.

