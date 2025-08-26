Robles acusa a Feijóo de obligar a sus CCAA a pedir unos medios "increíbles" contra el fuego que luego no se han usado

La gestión de los incendios forales que están abrasando cientos de miles de hectáreas por toda la geografía española centra estos días la polémica política. Las comunidades autonómicas afectadas, del PP mayoritariamente, critican la poca ayuda del Gobierno central y la mala gestión preventiva del Ministerio de Medio Ambiente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dice que no es su responsabilidad y señala a los dirigentes autonómicos.

Entre tanto, los servicios de bomberos y bomberos forestales llevan semanas recordando que el sistema nacional es un reino de Taifas y que la coordinación entre cuerpos de bomberos incluso de municipios limítrofes de una misma provincia es sumamente complicada. En esta línea, el Proyecto de Ley básica de bomberos forestales se eterniza en los despachos del Congreso de los Diputados desde hace más de un año.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en la comisión de la materia en el Senado para explicar el apoyo militar a la extinción de estos incendios. Es preciso recordar que desde que se aprobó la orden ministerial DEF/160/2019, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya no está bajo el mando operativo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), sino bajo el mando de la propia ministra.

El mensaje que ha querido trasmitir es el mismo que lleva manteniendo el Gobierno durante todo el verano: el Ejecutivo central tiene poco que decir en cómo se apagan los incendios. Robles ha insistido una y otra vez en que los responsables autonómicos son los que tienen la competencia en sus regiones y los que toman las decisiones, equipan a sus bomberos y les suministran el material necesario.

Ha recordado, que son esos dirigentes autonómicos los que evalúan la gravedad de lo que está sucediendo en sus regiones, y que la Unidad Militar de Emergencias y, por tanto, los recursos del Estado, sólo empiezan a actuar cuando estos dirigentes elevan la alerta hasta el nivel 2. "El Ejército no actúa de oficio", ha dicho la máxima responsable del Ministerio de Defensa.

Una vez llegado a ese nivel 2, la ministra ha alabado el trabajo realizado por la UME, además de los efectivos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire e Infantería de Marina desplegados en estos incendios. Es más, para alabar la labor de sus subordinados ha iniciado su intervención poniendo 50 minutos de vídeos de Twitter publicados por su Ministerio sobre la actuación de los militares en la lucha contra el fuego en todo el territorio nacional.

Tras esto, ha lanzado duros ataques contra algunas de las regiones del PP, aunque sin poner nombres y apellidos: "Sin preparación y sin planificación no se puede hacer nada. No puede ser que uno se acuerde del fuego solamente en los momentos en los que el fuego se produce. Para luchar contra los incendios hay que trabajar todo el año, hay que tener al personal preparado, y hay que realizar labores de preparación".

Es más, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de salir como elefante en cacharrería pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en los incendios cuando éstas ya estaban sobre el terreno, únicamente por intentar obtener réditos políticos, y de obligar a los consejeros autonómicos a realizar peticiones de material que la ministra ha llegado a calificar de "sorprendentes".

"Media hora desde la declaración de Feijóo, tres comunidades con las que se llevaba trabajando días nos hicieron llegar unas necesidades de medios que horas antes no tenían, peticiones abstractas, con unas cantidades de recursos increíbles, con peticiones de maquinaria que no hay disponibles en toda la Unión Europea", ha dicho la ministra de Defensa, que ha llegado a decir que algunos consejeros del PP se sintieron casi que abochornados por sus peticiones cuando fueron contactados por el Estado Mayor de la UME.

En esta línea, ha asegurado que algunas comunidades no han sabido qué hacer con algunos de los medios que se les facilitaron: "Se solicitaron 20 helicópteros de transporte de personal. El día 17 de agosto el Ejército de Tierra puso a disposición de la emergencia esos helicópteros. El día 22 todavía no habían realizado transporte alguno, pese a que se suponía que eran tan importantes las realizaciones de esos transportes".

"Se pidieron avituallamientos, cocinas de campaña. Inmediatamente el Ejército de Tierra puso a disposición los módulos de servicio con una cabida para 200 personas. Bueno, hasta la fecha de hoy, aunque se hizo para una cabida para 200 personas, pues solo han acudido a cenar 20 personas y 2 turistas. No tengo más datos sobre los turistas", ha continuado detallando la ministra de Defensa.

Los reproches al Gobierno desde la oposición

La visión de los hechos es radicalmente opuesta desde la oposición. El portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Senado, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez examina cualquier suceso que acontece en las comunidades autónomas con una visión electoralista, buscando permanentemente escenarios de "confrontación" y "conflicto".

"Su forma de actuación política, señora ministra, y la de su partido, se basa en la búsqueda del conflicto. Conflicto entre hombres y mujeres, entre empresarios y trabajadores, entre homosexuales y heterosexuales, entre jóvenes y mayores. Y así sucesivamente. No hay resquicio del panorama social que no les sirva a ustedes para crear un conflicto", ha mantenido el dirigente popular.

Gutiérrez Díaz de Otazu ha acusado a la ministra de atacar a Feijóo por "estar presente en la zona de los incendios cuatro días antes de que lo hiciera el presidente del Gobierno y por respaldar a los presidentes autonómicos de las comunidades afectadas en su solicitud de activación de las peticiones de apoyo a los mecanismos de protección europeos y pedir la activación de unidades de las Fuerzas Armadas en refuerzo a la Unidad Militar de Emergencias con anterioridad a que su activación se produjera".

Del mismo modo, ha recordado que "el Partido Popular les ha ofrecido un plan de 50 medidas para la ayuda, la recuperación y la prevención frente a los incendios para su análisis, mejora y, en su caso, aplicación", en alusión al anuncio que hizo el líder de la oposición este lunes desde la sede central del PP.

Otra de las más críticas con la ministra de Defensa ha sido la senadora de Vox Paloma Gómez Enriquez, quien ha acusado al Gobierno de "no implicarse al 100 por cien" en la lucha contra los incendios como no lo hizo con la DANA en Valencia. "Creo que estamos ante un Estado que tiene pavor o tiene un miedo al fracaso, sin querer asumir las responsabilidades y aún menos tomar decisiones importantes para que así las tomen otros", ha dicho.

También ha recordado al Gobierno que suya es la obligación, a través del Ministerio de Medio Ambiente, de llevar a cabo las políticas de limpieza de montes. "Le voy a decir que sí ha habido recortes en prevención. Y desde 2009 el gasto estatal en prevención ha caído un 51 por ciento. Y en 2025 se destinaron solo 115,8 millones de euros. Es decir, un 48 por ciento menos que en 2018. Y concentrados, atención, en limpieza de márgenes de carreteras y algunas infraestructuras ferroviarias. ¿Y qué pasa con el resto? ", ha mantenido.

