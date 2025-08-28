Las otras cifras de la ayuda española a Ucrania: más de 8.000 militares ucranianos listos para combatir a Rusia

La ayuda de los países occidentales a Ucrania para combatir la segunda invasión rusa, que se inició en febrero de 2022, no sólo se compone de armamento, apoyo logístico y dinero. Desde hace casi tres años son muchos los militares ucranianos con mayor o menor experiencia en el combate los que se están adiestrando en suelo europeo para mejorar su formación y regresar a su país para combatir al invasor ruso.

España es uno de esos países donde se están adiestrando unidades ucranianas. Algunos de esos militares que llegan son profesionales y están recibiendo cursos de especialización. Otros son civiles llamados a filas que tienen su primer contacto con el mundo militar. Una formación que se está coordinando desde el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), que tiene su sede en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra, en Toledo.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el organismo militar del que depende orgánicamente el TTCC, ha actualizado en las últimas horas los datos referidos al número de efectivos del país eslavo que han sido adiestrados en nuestro país, y la cifra ha superado ya los 8.000 ucranianos. Lejos queda ya la llegada de primeros veinte militares ucranianos en septiembre de 2022, que llegaron a nuestro país para instruirse en el manejo de blindados TOA y baterías antiaéreas.

Los módulos de adiestramiento que están impartiendo los formadores españoles forman parte del paquete de peticiones que realiza el Gobierno de Ucrania a los países implicados en estas labores de formación. En nuestro país, hasta el momento, se han desarrollado más de 185 módulos de 30 especialidades diferentes, impartidas por instructores del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y el Espacio, cuerpos comunes y Guardia Civil.

El módulo más activo es el denominado Basic Recruit o Curso de Formación Básica, que está destinado a aquellos ucranianos que se incorporan por primera vez a filas. Se les forma en instrucción de combate, tiro, combate urbano, primeros auxilios y combate cuerpo a cuerpo no letal. Se desarrolla el Toledo, tiene una duración cinco semanas y se desarrolla en jornadas de más de 10 horas durante 6,5 días a la semana.

Otros cursos más especializados han sido los módulos sobre tripulación y mecánica de los carros de combate Leopardo 2A4, conducción y mantenimiento de los M-113 TOA, desactivación de explosivos, desminado terrestre, operaciones de asalto en áreas boscosas, atención sanitaria en combate, utilización de obuses 105/14 o empleo y mecánico de sistemas de defensa aérea Hawk, Patriot y Nasams,

También se han impartido módulos específicos sobre zapador de combate, formación de suboficiales, apoyo aéreo próximo (Close Air Support), Derecho Internacional, planeamiento de operaciones, operaciones y combate en zona urbana, producción de información geoespacial (Vector Geospatial Data), medicina Hiperbárica, formación de ingenieros de combate (Combat Engineer) o lucha contra el terrorismo.

